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21:38 (мск), источник: Интерфакс

Кандидат на пост постпреда США в ООН не согласилась с мнением Трампа о НАТО

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Выдвинутая на должность постпреда США при ООН Никки Хейли считает, что Соединенные Штаты нуждаются в союзниках, особенно в НАТО.

«Я считаю, что НАТО — это важный для нас альянс, и сейчас нам нужно больше союзников и союзов, чем когда-либо. Я думаю, что именно этот альянс (Североатлантический — ИФ) нам нужно укреплять», — сказала она на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенате.

Так Хейли ответила на вопрос, согласна ли она с мнением избранного президента Дональда Трампа о том, что НАТО «устарела».

«Если моя кандидатура будет утверждена, вы увидите, что я буду убеждать всех в ООН в важности альянсов», — добавила она.

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