Кандидат на пост постпреда США в ООН не согласилась с мнением Трампа о НАТО
Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Выдвинутая на должность постпреда США при ООН Никки Хейли считает, что Соединенные Штаты нуждаются в союзниках, особенно в НАТО.
Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Выдвинутая на должность постпреда США при ООН Никки Хейли считает, что Соединенные Штаты нуждаются в союзниках, особенно в НАТО.
«Я считаю, что НАТО — это важный для нас альянс, и сейчас нам нужно больше союзников и союзов, чем
Так Хейли ответила на вопрос, согласна ли она с мнением избранного президента Дональда Трампа о том, что НАТО «устарела».
«Если моя кандидатура будет утверждена, вы увидите, что я буду убеждать всех в ООН в важности альянсов», — добавила она.