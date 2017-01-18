Польша направила Украине ноту из-за запрета въезда мэру Перемышля
Посольство Польши направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с просьбой объяснить обстоятельства запрета на въезд для мэра Перемышля Роберта Хомы.
Посольство Польши направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с просьбой объяснить обстоятельства запрета на въезд для мэра Перемышля Роберта Хомы.
Об этом сообщила
«Сейчас мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД использует все аргументы для выяснения сложившейся ситуации», — заявила Вайда.
Она пояснила, что нота МИД связана с просьбой мэра Перемышля узнать детали решения украинской стороны.
Ранее
Напомним, 17 января Фому не пустили на территорию Украины. Мэр Перемышля ехал во Львов по приглашению генерального консула Польши. СБУ запретила ему въезд в Украину сроком на пять лет.
10 декабря в Перемышле состоялся «Марш орлят перемышльских и львовских». Когда колонна проходила мимо «Украинского народного дома», один из участников акции закричал «Смерть украинцам!» на польском языке. Над акцией взял патронат мэр Роберт Хома.