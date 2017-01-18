Польша направила Украине ноту из-за запрета въезда мэру Перемышля

Об этом сообщила пресс-секретарь посольства Иоанна Вайда, сообщает «Укринформ».

«Сейчас мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД использует все аргументы для выяснения сложившейся ситуации», — заявила Вайда.

Она пояснила, что нота МИД связана с просьбой мэра Перемышля узнать детали решения украинской стороны.

Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская сообщила, что основанием для решения о запрете на въезд была «систематическая антиукраинская деятельность и поддержка антиукраинских движений».

Напомним, 17 января Фому не пустили на территорию Украины. Мэр Перемышля ехал во Львов по приглашению генерального консула Польши. СБУ запретила ему въезд в Украину сроком на пять лет.

10 декабря в Перемышле состоялся «Марш орлят перемышльских и львовских». Когда колонна проходила мимо «Украинского народного дома», один из участников акции закричал «Смерть украинцам!» на польском языке. Над акцией взял патронат мэр Роберт Хома.