Андриан Канду обсудил с представителем ОБСЕ урегулирование приднестровского конфликта

Андриан Канду подтвердил открытость в предоставлении приднестровскому региону специального статуса. По его словам, решение конфликта остается важной темой на повестке дня парламента. Спикер высоко оценил прогресс, достигнутый в прошлом году во время немецкого председательства ОБСЕ.

Заявление было сделано сегодня председателем парламента Андрианом Канду на встрече со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Вольфом Дитрихом Хаймом, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-центр парламента.

Председатель парламента также отметил, что парламент продолжит свою работу на Платформе общения для реализации политики реинтеграции Республики Молдова, которая была создана в прошлом году. Этот инструмент позволяет выявлять решения для проблем людей в этом районе. Платформа провела ряд заседаний, с участием председателей парламентских комиссий, представителей ряда государственных учреждений, экспертов, нынешних и бывших переговорщиков в процессе приднестровского урегулирования в целях нахождения решений по поддержке граждан приднестровского региона.

В свою очередь австрийский чиновник оценил зарегистрированную до сих пор положительную динамику, а также деятельность коммуникационной платформы по реализации политик по реинтеграции Республики Молдова. «Я заметил много добрых дел, начатых в прошлом году, которые могут быть продолжены и дать результаты в 2017 г. в условиях сохранения подхода, основанного на конкретных результатах, в рамках формулы урегулирования, одобренной на международном уровне», — заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию.

Чиновники также обсудили общую повестку дня деятельности Республики Молдова и ОБСЕ на 2017 год в урегулировании приднестровского конфликта.

Во время встречи, Вольф Дитрих Хайм сообщил, что министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц посетит Молдову в начале февраля.