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22:27 (мск), источник: Publika.md

Андриан Канду обсудил с представителем ОБСЕ урегулирование приднестровского конфликта

Любые действия, предпринимаемые для урегулирования приднестровского конфликта, должны учитывать положения Конституции Республики Молдова, унитарный характер государства и должны быть утверждены в переговорном формате «5 + 2».

Источник: Publika.md

Заявление было сделано сегодня председателем парламента Андрианом Канду на встрече со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Вольфом Дитрихом Хаймом, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-центр парламента.

Андриан Канду подтвердил открытость в предоставлении приднестровскому региону специального статуса. По его словам, решение конфликта остается важной темой на повестке дня парламента. Спикер высоко оценил прогресс, достигнутый в прошлом году во время немецкого председательства ОБСЕ.

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Председатель парламента также отметил, что парламент продолжит свою работу на Платформе общения для реализации политики реинтеграции Республики Молдова, которая была создана в прошлом году. Этот инструмент позволяет выявлять решения для проблем людей в этом районе. Платформа провела ряд заседаний, с участием председателей парламентских комиссий, представителей ряда государственных учреждений, экспертов, нынешних и бывших переговорщиков в процессе приднестровского урегулирования в целях нахождения решений по поддержке граждан приднестровского региона.

В свою очередь австрийский чиновник оценил зарегистрированную до сих пор положительную динамику, а также деятельность коммуникационной платформы по реализации политик по реинтеграции Республики Молдова. «Я заметил много добрых дел, начатых в прошлом году, которые могут быть продолжены и дать результаты в 2017 г. в условиях сохранения подхода, основанного на конкретных результатах, в рамках формулы урегулирования, одобренной на международном уровне», — заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию.

Чиновники также обсудили общую повестку дня деятельности Республики Молдова и ОБСЕ на 2017 год в урегулировании приднестровского конфликта.

Во время встречи, Вольф Дитрих Хайм сообщил, что министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц посетит Молдову в начале февраля.

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