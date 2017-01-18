Путин, Меркель и Олланд поддержали быстрый обмен пленных «всех на всех» — Кремль

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждался ход реализации Минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в “нормандском формате” в Берлине 19 октября 2016 года. Высказано недовольство ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также недостаточную результативность работы в Контактной группе», — говорится в сообщении.