Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Площади квартир в России будут уменьшаться
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Трамп призвал некоторых политиков сдать билеты на его инаугурацию
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Толкалина и Кончаловский расстались
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
14Зима в Северном полушарии
18Инаугурации прошлого
22:17 (мск), источник: УНИАН

Путин, Меркель и Олланд поддержали быстрый обмен пленных «всех на всех» — Кремль

Президент Российской Федерации Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора высказались за быстрый обмен пленных на основе формулы «всех на всех».

Источник: УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждался ход реализации Минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в “нормандском формате” в Берлине 19 октября 2016 года. Высказано недовольство ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также недостаточную результативность работы в Контактной группе», — говорится в сообщении.

«Отмечена важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечении последовательного выполнения положений «Минска-2», включая быстрый обмен удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех», — утверждают в Кремле.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину
Россия и Турция начали первую совместную операцию против ИГ
Матвиенко назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»
Главный экономист Альфа-банка ожидает снижения курса рубля
Журналисты США написали открытое письмо Дональду Трампу
Эксперт: писать о вреде употребления водки на бутылке нет смысла
Мужчинам хотят дать льготы при поступлении в педагогические вузы
Войска Сенегала готовы к вторжению в Гамбию
Спорт
Под собою не чуя страны. Как расценивать поступок Шубенкова Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков подал заявку на выступление под нейтральным флагом
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Каким был первый советский истребитель В обсуждении новых характеристик и ударных возможностей «СуперМига», предлагаем вспомнить, каким был первый советский истребитель, первый полет которого произошел 93 года назад.
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь