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22:23 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Вячеслав Володин войдет в руководство «Единой России»

Источники «Ъ» в «Единой России» не исключили, что председатель Госдумы Вячеслав Володин войдет в руководящие органы партии. Официально в «Единой России» не комментируют эту информацию. Ранее сам спикер Госдумы говорил, что восстановил членство в партии и остается рядовым единороссом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

21 и 22 января съезд «Единой России» переизберет на пять лет все руководство партии. Во время подготовки к съезду единороссы говорили о том, что структурных и уставных изменений не произойдет, а ключевые фигуры в партии (председатель партии Дмитрий Медведев, главы высшего и генерального советов Борис Грызлов и Сергей Неверов) имеют все шансы продлить полномочия.

Между тем источники в «Единой России» не исключают, что на съезде в руководство партии также войдет Вячеслав Володин. Отвечая на вопрос «Ъ», один из высокопоставленных единороссов предложил дождаться решений съезда, но подчеркнул, что господин Володин — член партии и его кандидатуру, так же как и остальных единороссов, могут выдвигать. Это подтвердил другой осведомленный собеседник «Ъ» в партии. Официальных комментариев на этот счет в «Единой России» нет.

Ранее в партии не исключали, что Вячеслав Володин войдет в высший совет и бюро по должности, куда уже входят, к примеру, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, предыдущие спикеры Госдумы Сергей Нарышкин и Борис Грызлов. Членство в партии господина Володина автоматически возобновилось после того, как он осенью 2016 года покинул пост первого замглавы АП. Однако сам спикер Госдумы давал понять, что намерен оставаться рядовым единороссом.

Напомним, господин Володин до конца держал интригу и накануне предвыборного съезда ЕР весной 2016 года, не подтверждая, что войдет в списки кандидатов в депутаты Госдумы.

Политолог Михаил Виноградов говорит, что вхождение Вячеслава Володина в руководство партии и сохранение ключевых руководящих позиций за действующими функционерами говорит о том, что он сохраняет свое влияние на ЕР и оно согласовано. При этом новая политическая команда Кремля не настолько заинтересована в представительстве в ЕР, чтобы вступать в острый конфликт. Получив задачу обеспечить президентские выборы в 2018 году, УВП вряд ли ставит партийное направление на первый план, хотя концептуально будущая президентская кампания еще не ясна, считает эксперт.

В высшем и генеральных советах ожидается большая ротация, но она не связана с приходом в «Единую Россию» кадров из политических групп, ранее не представленных в партии. Пока никто из единороссов не называет ключевых должностей в «Единой России», на которые могла бы, к примеру, продвинуть свои кадры команда нового первого замглавы АП Сергея Кириенко. В партии подчеркивают, что согласование списков проходило с участием первых лиц государства, и это позволило сохранить костяк федерального актива. Между действующим активом ЕР и новым политическим блоком АП уже состоялась первая серьезная дискуссия. Она касалась участия партии в реализации партийных приоритетных проектов и разгорелась накануне Нового года на одном из совещаний с участием представителей АП. На основе социологии, политический блок АП предложил «Единой России» подумать о новом формате проектов по благоустройству дворов, ликвидации свалок и т. д. — с привлечением финансовых и трудовых ресурсов граждан. Такая практика существует в отдельных регионах, к примеру в некоторых муниципалитетах Татарстана. Однако единороссы подвергли ее критике, ссылаясь на опыт регулярного общения с гражданами в общественных приемных. Какой трансформации подверглась эта идея, станет ясно по итогам съезда, на котором будет утвержден перечень партийных проектов.

Президент Владимир Путин, скорее всего, в съезде участия не примет, хотя такая возможность рассматривалась после выборов в Госдуму. При этом съезд подготовлен с максимальным представительством: приглашены члены правительства, Госдумы, Совета федерации, губернаторы, главы законодательных собраний и партийных фракций, мэры, секретари политсоветов и главы исполкомов.

Ирина Нагорных

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