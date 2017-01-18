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23:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Обама рассказал о своем стремлении к конструктивным отношениям с Россией

Президент США Барак Обама на последней своей пресс-конференции в статусе главы государства заявил, что во время своего пребывания у власти стремился к конструктивным отношениям с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2016

«Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США и всего мира. Это подход моего президентства», — подчеркнул Обама.

«Мы способствовали тому, чтобы Россия становилась ответственным членом мирового сообщества», — отметил американский лидер. Он также упомянул о том, что США способствовали улучшению российской экономики.

Комментируя украинский кризис, на фоне которого ухудшились отношения между Россией и Западом, Обама выразил надежду на построение «крепких отношений» между Россией и Украиной.

«Как я говорил раньше, я рассчитываю, что Россия и Украина будут иметь крепкие отношения, они исторически связаны вместе социально и культурно, но Украина — это независимая страна», — отметил глава Белого дома.

Уходящий президент подчеркнул, что отмена санкций в отношении России должна быть связана только с «действиями России на Украине».

Также одним из факторов ухудшения отношений между двумя государствами Обама счел возвращение Владимира Путина в должность президента России. По его мнению, тогда в Москве «усилилась антиамериканская риторика», и «это привело к возвращению духа враждебности и ухудшению отношений».

Отношения между Россией и Западом ухудшились в 2014 году после смены власти на Украине и воссоединении Крыма с Россией. Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, начали вводить ограничительные меры в отношении России, связав их со вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.

Комментарии
9
SHEF
вот и помолчи
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Борис Конашёв
"Он также упомянул о том, что США способствовали улучшению российской экономики." ... "Экономика России лежит в руинах" - все помнят ?
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Сергей Саморуков
Повезло США . Не зря его 2 раза выбирали . Подчёркиваю -ВЫБИРАЛИ , а не сам себя назначил .
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