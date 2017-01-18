В АП подтвердили, что Украина пользуется услугами американских лоббистов

Об этом заместитель главы Администрации президента, секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив написал в своем Facebook.

«С целью продвижения интересов Украины в США, привлечения американских инвестиций и информирования правительственных и общественных институтов США, относительно достижений и результатов реформ в Украине, Национальный совет реформ при содействии Украинского Фонда поддержки Реформ в Украине привлек в качестве консультантов американскую компанию BGR Group. Данная инициатива проходит при поддержке доноров, без использования государственных средств», — сообщил Шимкив.

Он также пояснил, что Фонд поддержки реформ в Украине для нужд Совещания реформ и правительства в течение последних двух лет финансирует различные реформаторские инициативы и команды реформ, привлекая донорские средства от ЕБРР, WesternNIS Enterprise Fund (США), ОБСЕ, правительственных программ Канады и Германии, Фонда «Видродження», посольств США и Великобритании.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина пользуется услугами лоббистов BGR Group в США. Речь шла о том, что их услуги ежемесячно стоят 50 тысяч долларов и будут предоставляться по крайней мере до конца 2017 года.

Впоследствии в Администрации президента это сообщение опровергли.