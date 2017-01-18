Cуд Южной Кореи отклонил запрос об аресте де-факто главы Samsung
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Cуд Южной Кореи отклонил запрос о выдаче ордера на арест
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Cуд Южной Кореи отклонил запрос о выдаче ордера на арест
Ранее в понедельник специальная комиссия по расследованию направила запрос на выдачу ордера на арест Ли Чже Ена. Представители спецкомиссии пришли к выводу, что «установление справедливости важнее возможного влияния решения об аресте на национальную экономику».
Ли Чже Ен, который является
Следствие считает, что Samsung Electronics перевела на счета контролируемой Цой Сун Силь, приближенной президента Пак Кын Хе, компании в Германии 22 миллиарда вон (около 18 миллионов долларов) якобы за предоставление консалтинговых услуг, в то время как на самом деле эти средства пошли на приобретение лошадей, экипировки и обучение дочери Цой верховой езде.
В обмен на это Цой, пользуясь своими отношениями с главой государства, якобы оказала давление на пенсионный фонд с тем, чтобы он одобрил слияние Samsung и компании Cheil Industries Inc.
Главе пенсионного фонда Мун Хен Пхе также предъявлены обвинения в коррупции. Он был задержан месяц назад.
В настоящее время следователи пытаются установить, причастна ли к сомнительной сделке сама президент Пак Кын Хе, которой 9 декабря 2016 года был объявлен импичмент. Как стало известно ранее, Пак Кын Хе лично встречалась с Ли Чжэ Еном 25 июля 2015 года. Ее дальнейшую судьбу должен определить Конституционный суд Южной Кореи, который до лета этого года либо утвердит импичмент, либо восстановит президентские полномочия Пак Кын Хе.