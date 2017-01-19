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02:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Верховный суд вовлекают в избирательный процесс

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова направила в Верховный суд России (ВС) жалобу (копия есть у «Ъ») на действия Центризбиркома (ЦИК). Она хочет обязать ЦИК коллегиально рассмотреть обращение «Яблока» в связи с фальсификациями на выборах в Госдуму 2016 года в Казани. ЦИК не отменил результаты голосования, несмотря на то, что нарушения зафиксировали камеры, говорят в «Яблоке». Видеонаблюдение будет применяться и на президентских выборах: оно может охватить около 80% избирателей в РФ.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Заявление в ВС было подано после неудачной попытки оспорить в ЦИКе итоги выборов в Татарстане по результатам просмотра видеозаписей голосования и подсчета голосов на выборах в Госдуму 2016 года. Активисты говорили о «вбросах, фальсификациях итогов голосования, нарушениях порядка подсчета голосов» более чем на 40 УИК Казани.

В «Яблоке» утверждали, что число избирателей, пришедших к урнам, меньше, чем число проголосовавших по данным комиссий. Также в «Яблоке» обратили внимание на вбросы бюллетеней, а также на факты, когда «камеры видеонаблюдения умышленно перекрывались листами бумаги» либо подсчет голосов производился «вне зоны видимости камер». Эмилия Слабунова, обращаясь в первый раз в ЦИК, просила создать рабочую группу для изучения видеозаписей.

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Но в ЦИКе отвергли возможность фальсификаций. Секретарь ЦИКа Майя Гришина указала в ответе «Яблоку», что «подсчет явки на основании видеозаписи… не основан на законе». В ЦИКе отметили, что «открытость и гласность процесса работы комиссий были обеспечены».

Эмилия Слабунова считает, что ответ ЦИКа «формальный». Комиссия «уклонилась» от рассмотрения обращения «Яблока» и лишила его «права на участие в соответствующем заседании». Жалуясь в ВС, госпожа Слабунова отметила, что веб-камеры на участках были установлены, как заявлял ЦИК, «в целях обеспечения открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий». На деле видеозаписи не исследовались, «никаких расследований не произведено».

В частности, в «Яблоке» возмущены, что ЦИК в своем ответе объяснил предполагаемый вброс на УИК N380 тем, что член участковой комиссии до начала голосования опускала бюллетени в стационарный ящик как избиратель, зарегистрированный на данном участке. Однако, говорят в партии, «на камере видеонаблюдения объективно видно, что вброшено было не два бюллетеня, а кипа».

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«Факт двух вбросов, со вскрытием стационарного ящика для голосования, на УИК N174 группой лиц при прямом участии членов избирательной комиссии объективно зафиксирован системой видеонаблюдения», — приводится еще пример в исковом заявлении. В «Яблоке» приходят к выводу, что «ЦИК России на деле не заинтересован в выявлении нарушений».

Майя Гришина заявила «Ъ», что не все действия ЦИКа и членов ЦИКа могут быть обжалованы в ВС и еще необходимо ознакомиться с текстом иска. В случае с «Яблоком» на «обращение в ЦИК был дан ответ»: «Мы делали это в рамках своих полномочий». Ранее «Яблоко», получившее по итогам выборов 1,99%, уже обращалось в ВС с просьбой отменить постановление ЦИКа, по которому результаты выборов признаны действительными. Суд стал на сторону избиркома.

Система видеонаблюдения должна широко применяться и на президентских выборах. На встрече с Владимиром Путиным в конце прошлого года глава ЦИКа Элла Памфилова попросила главу государства создать «систему видеонаблюдения на предстоящих президентских выборах». Глава ЦИКа говорила «Ъ», что оценивает ее стоимость менее чем в 3 млрд руб. По словам собеседника «Ъ» в комиссии, при «охвате порядка 80% избирателей стоимость видеонаблюдения будет порядка 3 млрд рублей».

Кирилл Антонов, Казань

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