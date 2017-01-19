Верховный суд вовлекают в избирательный процесс

Заявление в ВС было подано после неудачной попытки оспорить в ЦИКе итоги выборов в Татарстане по результатам просмотра видеозаписей голосования и подсчета голосов на выборах в Госдуму 2016 года. Активисты говорили о «вбросах, фальсификациях итогов голосования, нарушениях порядка подсчета голосов» более чем на 40 УИК Казани.
В «Яблоке» утверждали, что число избирателей, пришедших к урнам, меньше, чем число проголосовавших по данным комиссий. Также в «Яблоке» обратили внимание на вбросы бюллетеней, а также на факты, когда «камеры видеонаблюдения умышленно перекрывались листами бумаги» либо подсчет голосов производился «вне зоны видимости камер». Эмилия Слабунова, обращаясь в первый раз в ЦИК, просила создать рабочую группу для изучения видеозаписей.
Но в ЦИКе отвергли возможность фальсификаций. Секретарь ЦИКа Майя Гришина указала в ответе «Яблоку», что «подсчет явки на основании видеозаписи… не основан на законе». В ЦИКе отметили, что «открытость и гласность процесса работы комиссий были обеспечены».
Эмилия Слабунова считает, что ответ ЦИКа «формальный». Комиссия «уклонилась» от рассмотрения обращения «Яблока» и лишила его «права на участие в соответствующем заседании». Жалуясь в ВС, госпожа Слабунова отметила, что веб-камеры на участках были установлены, как заявлял ЦИК, «в целях обеспечения открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий». На деле видеозаписи не исследовались, «никаких расследований не произведено».
В частности, в «Яблоке» возмущены, что ЦИК в своем ответе объяснил предполагаемый вброс на УИК N380 тем, что член участковой комиссии до начала голосования опускала бюллетени в стационарный ящик как избиратель, зарегистрированный на данном участке. Однако, говорят в партии, «на камере видеонаблюдения объективно видно, что вброшено было не два бюллетеня, а кипа».
«Факт двух вбросов, со вскрытием стационарного ящика для голосования, на УИК N174 группой лиц при прямом участии членов избирательной комиссии объективно зафиксирован системой видеонаблюдения», — приводится еще пример в исковом заявлении. В «Яблоке» приходят к выводу, что «ЦИК России на деле не заинтересован в выявлении нарушений».
Майя Гришина заявила «Ъ», что не все действия ЦИКа и членов ЦИКа могут быть обжалованы в ВС и еще необходимо ознакомиться с текстом иска. В случае с «Яблоком» на «обращение в ЦИК был дан ответ»: «Мы делали это в рамках своих полномочий». Ранее «Яблоко», получившее по итогам выборов 1,99%, уже обращалось в ВС с просьбой отменить постановление ЦИКа, по которому результаты выборов признаны действительными. Суд стал на сторону избиркома.
Система видеонаблюдения должна широко применяться и на президентских выборах. На встрече с Владимиром Путиным в конце прошлого года глава ЦИКа Элла Памфилова попросила главу государства создать «систему видеонаблюдения на предстоящих президентских выборах». Глава ЦИКа говорила «Ъ», что оценивает ее стоимость менее чем в 3 млрд руб. По словам собеседника «Ъ» в комиссии, при «охвате порядка 80% избирателей стоимость видеонаблюдения будет порядка 3 млрд рублей».
Кирилл Антонов, Казань