Миллиардер Росс: США ошиблись, уступив контроль за интернетом

Росс намерен рассмотреть предложения по исправлению данного решения, если таковые поступят, заявил он в ходе слушаний в сенате.
«Для меня это неправильное решение. Но для меня вопрос, что мы действительно должны сделать, чтобы иметь дело с этим. Если реальное решение будет представлено, я бы с удовольствием его рассмотрел», — ответил Росс на вопрос сенатора от штата Техас Теда Круза, которого особенно беспокоило, что в управлении интернетом будут принимать участие такие страны как Китай, Россия, Иран.
Срок действия договора между Министерством торговли США и корпорацией по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN истек 1 октября 2016 года. Вашингтон, таким образом, передал контроль над мировой сетью мировому сообществу. Функция управления адресным пространством Всемирной паутины полностью перешла к общественной международной организации. Модель управления интернетом теперь предполагает, что оно осуществляется с участием всех заинтересованных сторон из разных стран мира.