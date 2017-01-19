Миллиардер Росс: США ошиблись, уступив контроль за интернетом

Росс намерен рассмотреть предложения по исправлению данного решения, если таковые поступят, заявил он в ходе слушаний в сенате.

«Для меня это неправильное решение. Но для меня вопрос, что мы действительно должны сделать, чтобы иметь дело с этим. Если реальное решение будет представлено, я бы с удовольствием его рассмотрел», — ответил Росс на вопрос сенатора от штата Техас Теда Круза, которого особенно беспокоило, что в управлении интернетом будут принимать участие такие страны как Китай, Россия, Иран.