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01:48 (мск), источник: РИА Новости

Миллиардер Росс: США ошиблись, уступив контроль за интернетом

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Миллиардер Уилбур Росс, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра торговли, заявил, что власти США приняли неправильное решение, допустив передачу контроля над интернетом от Соединенных Штатов мировому сообществу.

Источник: Reuters

Росс намерен рассмотреть предложения по исправлению данного решения, если таковые поступят, заявил он в ходе слушаний в сенате.

«Для меня это неправильное решение. Но для меня вопрос, что мы действительно должны сделать, чтобы иметь дело с этим. Если реальное решение будет представлено, я бы с удовольствием его рассмотрел», — ответил Росс на вопрос сенатора от штата Техас Теда Круза, которого особенно беспокоило, что в управлении интернетом будут принимать участие такие страны как Китай, Россия, Иран.

Срок действия договора между Министерством торговли США и корпорацией по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN истек 1 октября 2016 года. Вашингтон, таким образом, передал контроль над мировой сетью мировому сообществу. Функция управления адресным пространством Всемирной паутины полностью перешла к общественной международной организации. Модель управления интернетом теперь предполагает, что оно осуществляется с участием всех заинтересованных сторон из разных стран мира.

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