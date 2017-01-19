Переходная команда Трампа начала разработку новой системы медицинского страхования

«Он (законопроект-ИФ) готовится прямо сейчас. Мы близки к завершению. Мы ожидаем, что план законопроекта будет предложен к рассмотрению в первые дни работы администрации», — заявил Пенс в среду в интервью телеканалу CNN. Он отметил, что «ознакомлен со многими хорошими идеями».

Пенс предположил, что обещание Трампа ввести «страхование для всех» означает в действительности «сделать страхование доступным для всех». «Избранный президент ясно дал понять, что он также хочет, чтобы Конгресс в то же время принял заменяющий законопроект, который позволит снизить стоимость медицинской страховки и сделать медицинское страхование доступным для всех американцев», — подчеркнул будущий вице-президент.

Он пообещал «плавный переход от Obamacare». «Мы не хотим, чтобы люди были обеспокоены тем, что они потеряют доступ к программе, и их семьи столкнутся с серьезными трудностями», — сказал Пенс.

Ранее в интервью Washington Post избранный глава США заявил, что собирается заменить Obamacare, одно из ключевых достижений Барака Обамы в сфере здравоохранения, на «страхование для всех».

Он не сообщил детали новой программы медицинского страхования населения и намерен официально представить ее в пятницу, после инаугурации. По его словам, реформа предусматривает «меньшие суммы и намного меньшие расходы».

Реформа Obamacare (официальное название — Patient Protection and Affordable Care Act, закон о защите пациентов и доступной медицинской помощи) была осуществлена в 2010 году. В результате медицинское страхование в стране стало обязательным, однако бюджетные расходы существенно выросли. 12 января американский сенат проголосовал за начало отмены данного закона.