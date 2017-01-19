Путину присудили премию Уго Чавеса

Мадуро рассказал о присуждении в среду на пресс-конференции во дворце Мирафлорес. Он назвал Путина одним из лидеров многополярного мира и заявил, что Венесуэла многому у него учится. Президент Венесуэлы отметил «стратегическое видение мира» Владимира Путина.

В ближайшее время Мадуро рассчитывает посетить Россию с официальным визитом.