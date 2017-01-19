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03:53 (мск), источник: Интерфакс

Путину присудили премию Уго Чавеса

Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о присуждении премии Уго Чавеса президенту России Владимиру Путину, сообщила в четверг El Nacional.

Источник: AP 2016

Мадуро рассказал о присуждении в среду на пресс-конференции во дворце Мирафлорес. Он назвал Путина одним из лидеров многополярного мира и заявил, что Венесуэла многому у него учится. Президент Венесуэлы отметил «стратегическое видение мира» Владимира Путина.

В ближайшее время Мадуро рассчитывает посетить Россию с официальным визитом.

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