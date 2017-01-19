Путину присудили премию Уго Чавеса
Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о присуждении премии Уго Чавеса президенту России Владимиру Путину, сообщила в четверг El Nacional.
Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о присуждении премии Уго Чавеса президенту России Владимиру Путину, сообщила в четверг El Nacional.
Мадуро рассказал о присуждении в среду на
В ближайшее время Мадуро рассчитывает посетить Россию с официальным визитом.