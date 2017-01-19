Аксенов: значительная часть украинцев признала Крым частью России
Однако в условиях государственного террора, который развернут киевским режимом, люди боятся высказывать свое мнение, уверен глава республики.
Однако в условиях государственного террора, который развернут киевским режимом, люди боятся высказывать свое мнение, уверен глава республики.
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что значительная часть украинцев приняла выбор крымчан и признала полуостров частью России. Об этом он сказал газете «Известия».
«Я уверен, что и на Украине значительная часть народа понимает и принимает выбор крымчан. Но в условиях государственного террора, который развернут киевским режимом, люди боятся высказывать свое мнение», — сказал газете Аксенов, добавив, что необходимо бороться с пропагандой «лживых СМИ».
Он также отметил, что Крым не станет доказывать новой американской администрации свою территориальную принадлежность к России: «Не понимаю, почему крымчане должны
11 января во время слушания в Сенате США кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон, в частности, заявил, что Соединенные Штаты могут признать воссоединение Крыма с РФ только на основании выработки «соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ».
Он также подчеркнул, что считает важным «поддерживать статус-кво» в отношении антироссийских санкций до выработки новой американской администрацией «своего подхода» в этом вопросе.