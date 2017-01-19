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09:24 (мск), источник: ТАСС

Аксенов: значительная часть украинцев признала Крым частью России

Однако в условиях государственного террора, который развернут киевским режимом, люди боятся высказывать свое мнение, уверен глава республики.

Источник: AP 2016

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что значительная часть украинцев приняла выбор крымчан и признала полуостров частью России. Об этом он сказал газете «Известия».

«Я уверен, что и на Украине значительная часть народа понимает и принимает выбор крымчан. Но в условиях государственного террора, который развернут киевским режимом, люди боятся высказывать свое мнение», — сказал газете Аксенов, добавив, что необходимо бороться с пропагандой «лживых СМИ».

Он также отметил, что Крым не станет доказывать новой американской администрации свою территориальную принадлежность к России: «Не понимаю, почему крымчане должны что-то доказывать американцам. Мы свой выбор сделали в марте 2014 года. Полуостров де-факто и де-юре является российским. Это никак не зависит от позиции иностранных политиков и государственных деятелей».

11 января во время слушания в Сенате США кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон, в частности, заявил, что Соединенные Штаты могут признать воссоединение Крыма с РФ только на основании выработки «соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ».

Он также подчеркнул, что считает важным «поддерживать статус-кво» в отношении антироссийских санкций до выработки новой американской администрацией «своего подхода» в этом вопросе.

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