Новосибирский дивизион принял на вооружение комплексы «Панцирь-С1»
Новосибирский зенитный
Новосибирский зенитный
Шесть боевых машин были торжественно переданы личному составу. В знаковом мероприятии принял участие губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
Дальность действия, скорость наведения, мобильность и точность установок позволяют говорить о надежной защите как военных, так и гражданских объектов на территории региона от любой угрозы, будь то малогабаритные беспилотники или тяжелые крылатые ракеты. Двенадцать зенитных управляемых ракет, которые могут быть запущены одним залпом, способны поразить цели на высоте до пятнадцати километров, а при необходимости атаковать и наземные объекты на дистанции до двадцати километров. Также комплекс оснащен двумя 30-миллиметровыми пушками, за считанные секунды способными сбить любой низколетящий объект.
По совокупности различных характеристик, в том числе по возможности вести боевые действия на ходу, «Панцирь-С1» уникален, за рубежом подобной техники нет. Расчет
— Эта техника, созданная российскими конструкторами, обладает уникальными возможностями и превосходит иностранные образцы. Уверен, что
Особо отличившиеся военнослужащие получили из рук губернатора памятные ценные подарки.
Военнослужащие, заступившие на боевое дежурство с использованием новой техники, до этого прошли стажировку в специальных учебных центрах. До начала сентября нынешнего года технику освоят и их сослуживцы. По словам заместителя командующего 14-й армией ВВС и ПВО по противовоздушной обороне
«Панцирь» может работать при температурах от минус 60 до плюс 60 градусов — то есть в любых климатических зонах. Три радара, которыми снабжен комплекс, позволяют не только отслеживать цели даже в темное время суток, но и автоматически классифицировать их по типу и принадлежности к вооруженным силам того или иного государства. От момента обнаружения объекта до боевого пуска — всего четыре секунды.
— Появление комплексов в распоряжении личного состава новосибирского
Кстати.
«Панцири-С1» применялись при обеспечении безопасности сочинской Олимпиады, экономических форумов в