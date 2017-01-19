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07:31 (мск), источник: "Российская газета"

Новосибирский дивизион принял на вооружение комплексы «Панцирь-С1»

Новосибирский зенитный ракетно-артиллерийский дивизион первым в Центральном военном округе принял на вооружение новейшие комплексы противовоздушной обороны «Панцирь-С1».

Шесть боевых машин были торжественно переданы личному составу. В знаковом мероприятии принял участие губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Дальность действия, скорость наведения, мобильность и точность установок позволяют говорить о надежной защите как военных, так и гражданских объектов на территории региона от любой угрозы, будь то малогабаритные беспилотники или тяжелые крылатые ракеты. Двенадцать зенитных управляемых ракет, которые могут быть запущены одним залпом, способны поразить цели на высоте до пятнадцати километров, а при необходимости атаковать и наземные объекты на дистанции до двадцати километров. Также комплекс оснащен двумя 30-миллиметровыми пушками, за считанные секунды способными сбить любой низколетящий объект.

По совокупности различных характеристик, в том числе по возможности вести боевые действия на ходу, «Панцирь-С1» уникален, за рубежом подобной техники нет. Расчет ракетно-пушечного комплекса составляют всего три человека, при этом один из них водитель-механик, а непосредственно огневая мощь управляется двумя военнослужащими. Впрочем, эта боевая машина может работать и в автоматическом режиме. Немаловажно и то, что воздушный щит — полностью российская разработка, созданная тульскими оружейниками Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова. В ней нет ни одного элемента, произведенного по зарубежным технологиям.

— Эта техника, созданная российскими конструкторами, обладает уникальными возможностями и превосходит иностранные образцы. Уверен, что воины-сибиряки смогут быстро освоить новое вооружение, тем самым поддерживая высокий уровень боеготовности, — подчеркнул Владимир Городецкий, обращаясь к личному составу воинской части.

Особо отличившиеся военнослужащие получили из рук губернатора памятные ценные подарки.

Военнослужащие, заступившие на боевое дежурство с использованием новой техники, до этого прошли стажировку в специальных учебных центрах. До начала сентября нынешнего года технику освоят и их сослуживцы. По словам заместителя командующего 14-й армией ВВС и ПВО по противовоздушной обороне генерал-майора Андрея Щемелева, в декабре 2016-го сибиряки-зенитчики успешно отстрелялись на астраханском полигоне Ашулук. В качестве мишеней для боевых пусков «Панциря-С1» использовались аналоги зарубежных крылатых ракет.

«Панцирь» может работать при температурах от минус 60 до плюс 60 градусов — то есть в любых климатических зонах. Три радара, которыми снабжен комплекс, позволяют не только отслеживать цели даже в темное время суток, но и автоматически классифицировать их по типу и принадлежности к вооруженным силам того или иного государства. От момента обнаружения объекта до боевого пуска — всего четыре секунды.

— Появление комплексов в распоряжении личного состава новосибирского зенитно-ракетного полка — событие знаковое. В прошлом году полк принял на вооружение зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», а зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь» предназначен для прикрытия данных систем. Эта разработка — пример импортозамещения в армии. Испытания на полигонах показали огромную эффективность нового комплекса, — отметил Андрей Щемелев.

Кстати.

«Панцири-С1» применялись при обеспечении безопасности сочинской Олимпиады, экономических форумов в Санкт-Петербурге, Универсиады в Казани. Вскоре «Триумф» и «Панцирь-С1» поступят в зенитно-ракетный полк в Самарской области. А новосибирский дивизион, уже оснащенный новой техникой, в апреле этого года примет участие в третьем этапе Всероссийского конкурса «Ключи от неба», где соревнуются зенитные расчеты Вооруженных сил РФ.

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