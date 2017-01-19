Общественники предложили врио губернатора Калининградской области сосредоточить внимание на ЖКХ и здравоохранении

Общественники рассказали самому молодому губернатору России о необходимости реформирования института общественных советов при органах власти, а заодно подтвердили необходимость широкого обсуждения регионального закона об общественном контроле.

Также говорили о работы очистных сооружений и обращения с отходами, а особо — о тарифах ЖКХ и услугах системы здравоохранения. Антон Алиханов и ОНФ договорились проводить регулярные рабочие встречи по вопросам, которые больше всего волнуют жителей области.

«У нас налажен хороший диалог с министерством здравоохранения. К рекомендациям моей рабочей группы прислушиваются, идет совместная работа», — сказала руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» Татьяна Задоркина. Она рассказала о результатах этой работы и задачах, стоящих на сегодняшний день, в том числе по проблемам онкологии.