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10:24 (мск), источник: Янтарный край

Общественники предложили врио губернатора Калининградской области сосредоточить внимание на ЖКХ и здравоохранении

В Калининграде 18 января состоялась встреча врио губернатора Антона Алиханова и представителей Общероссийского народного фронта.

Общественники рассказали самому молодому губернатору России о необходимости реформирования института общественных советов при органах власти, а заодно подтвердили необходимость широкого обсуждения регионального закона об общественном контроле.

Также говорили о работы очистных сооружений и обращения с отходами, а особо — о тарифах ЖКХ и услугах системы здравоохранения. Антон Алиханов и ОНФ договорились проводить регулярные рабочие встречи по вопросам, которые больше всего волнуют жителей области.

«У нас налажен хороший диалог с министерством здравоохранения. К рекомендациям моей рабочей группы прислушиваются, идет совместная работа», — сказала руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» Татьяна Задоркина. Она рассказала о результатах этой работы и задачах, стоящих на сегодняшний день, в том числе по проблемам онкологии.

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