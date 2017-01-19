Петр Порошенко заявил о ведении Россией «глобальной кибервойны»

По словам господина Порошенко, «кибервойна» — один из методов ведения гибридной войны, якобы развязанной Россией. «Как российская пропаганда является элементом российской гибридной войны, так и кибервойна — также элемент российской гибридной войны, без разницы — в Германии или США», — отметил он.

Сегодняшние отношения между Россией и Украиной можно с уверенностью назвать напряженными. Три дня назад Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Как отмечает украинская сторона, Россия «нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины».

В прошлом ноябре Украина представила в Генеральной ассамблее ООН проект резолюции, которая осуждает «нарушения прав человека на Крымском полуострове». В нее вошли и требования к российским властям допустить на территорию полуострова наблюдателей ООН и исключить Меджлис крымскотатарского народа из списка экстремистских организаций.