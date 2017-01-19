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05:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам по делу о вмешательстве в выборы

Спецслужбы США подозревают, что выплаты пенсий россиянам, которые постоянно проживают на территории США, могли быть косвенным источником финансирования кампании избранного президента США Дональда Трампа или хакерских атак, причастность к которым приписывается американцами России. Об этом сообщает информационная служба McClatchy со ссылкой на источники.

По словам собеседников информслужбы, Федеральное бюро расследований (ФБР), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности (АНБ), министерства юстиции и финансов, а также аппарат директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера уже несколько месяцев проверяют возможные пути, через которые российские власти могли переправлять средства на поддержку кампании республиканца, ныне избранного президента США Дональда Трампа. При этом результаты расследования не разглашаются.

Ранее стало известно, что «Лаборатория Касперского» готова помочь в расследовании хакерских атак в США.

Напомним, американская сторона обвиняет российскую в кибератаках на американские серверы и вмешательстве в президентские выборы. 6 января была обнародована часть доклада разведки США, в котором говорилось, что президент России Владимир Путин якобы отдал приказ о запуске «кампании влияния» на выборы в США.

Комментарии
3
Ded 73
А работающим пенсионерам России могут срезать зарплату вдвое. Да по такой хитоооттраханной схеме!
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Ольга Лысенко
Серьезно "катают" Трампа . Никак к импичменту готовят.
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Хан Югры
Гениально, мы платим пенсии россиянам живущим в США, в Израиле и других странах. А для российских пенсионеров: Денег нет, но вы держитесь!
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