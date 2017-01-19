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06:08 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Яхья Джамме отказался уступать кресло президента Гамбии оппозиционеру

Президент Гамбии Яхья Джамме отказался покидать свой пост в полночь по Гринвичу (03:00 по Москве), когда истек срок его полномочий.

В четверг должна состояться инаугурация избранного президента Гамбии — оппозиционера Адама Бэрроу, победившего на выборах главы государства в декабре.

Незадолго до истечения срока полномочий Джамме с ним встретился президент Мавритании Мохаммед ульд Абдель Азиз. После встречи с Джамме лидер Мавритании направился на переговоры с президентом Сенегала Маки Саллом.

Ранее власти Сенегала заявили, что вооруженные силы страны готовы вторгнуться на территорию Гамбии в случае, если Яхья Джамме не покинет свой пост в срок.

В заявлении представителя вооруженных сил Сенегала говорилось, что армия уже приведена в полную готовность и начнет действовать, если власти Гамбии не сумеют найти политическое решение кризисной ситуации.

Нигерия также сообщила, что в случае необходимости поддержит сенегальские сухопутные войска в ходе их вторжения в Гамбию.

Разрешение на вторжение в Гамбию властям Сенегала выдало Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), которое в декабре поддержало на выборах президента Гамбии Адама Бэрроу. Сообщается, что Адам Бэрроу в настоящее время находится в Сенегале.

За Бэрроу проголосовали 45,5% избирателей, в то время как кандидатуру Яхьи Джамме поддержали около 36,7% пришедших на избирательные участки.

Яхья Джамме, поначалу признав свое поражение на выборах, позже оспорил итоги декабрьского голосования. Иск Джамме, в котором он заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования, суд рассмотрит весной.

Ранее госдепартамент США призвал президента Джамме к мирной передаче власти Адаму Бэрроу.

51-летний Яхья Джамме занимает президентский пост с 1994 года. Он пришел к власти в результате военного переворота, в ходе которого был свернут президент Дауда Кайраба Джавара, правивший страной с 1965 года.

Правозащитники подвергали президента Джамме критике за гонения на оппозицию, журналистов и гей-сообщество.

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