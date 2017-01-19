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06:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Владимир Путин запустил новый нефтепровод в Красноярском крае

Церемония прошла в режиме видеоконференции.

Источник: AP 2016

Президент России Владимир Путин дал старт работе нового нефтепровода «Куюмба — Тайшет», который позволит перекачивать нефть из новых месторождений Красноярского края. Церемония запуска состоялась 18 января в режиме видеоконференции.

«Хочу сказать, что мы запускаем в эксплуатацию сразу три крупных промышленных объекта: нефтемагистрали Заполярье — Пурпе, Куюмба — Тайшет, а также вторую нитку газопровода Бованенково — Ухта. Их запуск существенно расширит возможности нефтегазовой отрасли России, принесёт ощутимую пользу всей российской экономике, это безусловный факт, и, что очень важно, будет способствовать дальнейшему развитию регионов Российской Федерации», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

По данным «РИА Новости», магистральный нефтепровод «Куюмба-Тайшет» начинается в Эвенкии и заканчивается на станции «Тайшет» в Иркутской области. Новый объект позволит соединить два крупных месторождения — Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское. Пропускная способность нефтепровода — 8,6 млн тонн нефти в год.

В реализации проекта также предусмотрен второй этап, включающий в себя строительство двух нефтеперекачивающих станций до конца 2023 года. Благодаря этому пропуск нефти вырастет до 15 млн тонн в год.

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