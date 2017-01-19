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08:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Аховой ситуации с дорогами в городе нет, это всё происки врагов — мэр Николаевска-на-Амуре

Критические замечания по поводу неубранного снега и льда Сергей Толкачев воспринял как личную обиду.

Хабаровск, 19 января, AmurMedia.

Дорожники Николаевска-на-амуре заслуживают только похвальных слов, а те, кто недоволен их работой — враждебные злопыхатели. Кроме этого, негативную информацию о работе муниципалитета, распространяемую в интернет-сети, можно расценить как дискредитацию городской власти, сообщил корр. ИА AmurMedia глава администрации Николаевска-на-Амуре Сергей Толмачев.

Напомним, читатели одного из интернет-пабликов Николаевска-на-Амуре критически оценили состояние дорог в городе. Горожане считают работу руководства города крайне неудовлетворительной в сфере содержания дорожной инфраструктуры.

— Да, нынешнее состояние городских дорог я оцениваю как «неудовлетворительное». А причина в том, что работать приходится в условиях безденежья. Такая ситуация складывается во многих районах края, — сказал Сергей Толкачев. Глава администрации отметил, что ни со стороны прокуратуры, ни со стороны администрации района никаких претензий не поступало. Мэр города подчеркнул, что он благодарен дорожникам за их труд— Я благодарен этим людям за то, что они стойко и доблестно выдерживают всё это, и продолжают заниматься этой работой, — отметил глава администрации.

При этом, мэр Николаевска-на-Амуре весьма нелицеприятно высказался в адрес вышеупомянутого интернет-сообщества, к которому, как утверждает Сергей Толкачев, причастен предыдущий глава города Петр Волынский. Более того, причиной многих критических замечаний в адрес руководства города нынешний мэр считает именно этот интернет-ресурс.

— Эта группа в интернете («Суровый Николаевск-на-Амуре» — прим. ред.) была создана в марте прошлого года. А целью этого сообщества изначально являлась критика в адрес администрации. Этот грязный и депрессивный сайт был специально создан для того, чтобы поливать грязью руководство города, — полагает Сергей Толкачев.

Причем, эту неконструктивную критику в паблике мэр объясняет довольно просто — это ни что иное, как попытки очернить репутацию нынешней администрации. А начались эти попытки, по мнению Сергея Толкачева, ещё с момента его вступления в должность.

— Год назад в Сеть было выложено видео, на котором запечатлены кадры с проводов зимы 2016 года. Организацией праздника занималась администрация района. Тем не менее, после просмотра этого видео тысячи людей облили меня грязью. Хотя я был абсолютно ни в чем не виновен. Меня просто подставили. Вот и сейчас, как только прошел буран, а службы не успели убрать снег, и в их, и в наш адрес посыпались обвинения, — заключил Сергей Толкачев.

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