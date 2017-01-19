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06:54 (мск), источник: ТАСС

Сенатор Маккейн посоветовал Трампу не смягчать антироссийские санкции

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своими антироссийскими заявлениями, предупредил избранного президента США Дональда Трампа, чтобы тот не смягчал режим антироссийских санкций.

Источник: Reuters

На Москву можно влиять только с позиции силы, утверждал Маккейн в эфире телеканала Fox News.

Сенатор признал, что будет «крайне разочарован», если Трамп пойдет по пути поэтапного смягчения санкций, введенных в отношении РФ. «Мы не можем вознаграждать за дурное поведение, нам придется вернуться к принципу “Мир посредством силы” Рональда Рейгана, — пояснил свою мысль Маккейн. — Окрепни, а потом разберись с (руководством России — прим. ТАСС). Это единственный имеющийся у нас путь достичь желаемого».

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Республиканец утверждал также, что «народы в странах Балтии, Украины и Грузии находятся под угрозой военной акции» со стороны Москвы.

Трамп в интервью Times и Bild выступил за заключение ядерной сделки с Россией в рамках переговоров о смягчении санкций Запада в отношении Москвы. «Они (страны Запада — прим. ТАСС) ввели санкции в отношении России, давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией, — сказал республиканец. — Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено».

«Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, но я думаю, что может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше», — сообщил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 января на пресс-конференции заявил, что не видит увязки отмены санкций с ядерным разоружением в заявлениях Трампа. «Я не могу и не вправе интерпретировать то, что сказал Дональд Трамп в интервью, но я услышал в его фразе несколько иной смысл, чем-то, что вкладывает сейчас большинство обозревателей и комментаторов», — отметил министр.

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также госслужащие, был запрещен экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым. Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона.

Комментарии
3
В
маразматик уже поднадоел.
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kotyara-100
Маккейн,эти уже в &опу!Нашел чем пугать нас!
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Митрофанов Слава
Часывжопе проигрывает винил 50-летней давности.
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