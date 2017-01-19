В Омском районе выгнали из сельсовета депутата, скрывшего свои доходы
Прокуратура посчитала, что дружинский депутат Семенихин не выполнил все положенные ему по закону обязанности.
Прокуратура посчитала, что дружинский депутат Семенихин не выполнил все положенные ему по закону обязанности.
По инициативе прокуратуры Омского района совет Дружинского сельского поселения досрочно прекратил полномочия депутата Александра Семенихина. В его деятельности обнаружили нарушения закона о коррупции.
Депутат Семенихин в срок, предусмотренный указом президента, не представил справку о доходах, расходах и имуществе. Такая отчётность является одной из обязанностей депутатов. Народных избранников, которые не выполняют свои обязанности, закон предписывает лишать полномочий.
Когда прокуратура сообщила в сельсовет о нарушениях депутата Семенихина, он был лишён мандата.