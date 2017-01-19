В Омском районе выгнали из сельсовета депутата, скрывшего свои доходы

По инициативе прокуратуры Омского района совет Дружинского сельского поселения досрочно прекратил полномочия депутата Александра Семенихина. В его деятельности обнаружили нарушения закона о коррупции.

Депутат Семенихин в срок, предусмотренный указом президента, не представил справку о доходах, расходах и имуществе. Такая отчётность является одной из обязанностей депутатов. Народных избранников, которые не выполняют свои обязанности, закон предписывает лишать полномочий.

Когда прокуратура сообщила в сельсовет о нарушениях депутата Семенихина, он был лишён мандата.