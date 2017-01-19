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07:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Кабмин на «тайном» заседании переподчинил себе «Укрзализныцю»

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров на внеочередном в среду заседании утвердил новый устав ПАО «Укрзализныци», лишив тем самым Министерство инфраструктуры права быть органом управления компании, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на членов правительства.

Источник: "РИА Новости" Украина

«За» проголосовали все члены Кабмина.

По данным издания, перед регулярным заседанием правительства в среду, в 9:30 было проведено внеочередное заседание Кабмина без прессы и трансляции. На нем министр экономического развития — вице-премьер-министр Степан Кубив с голоса вынес предложение о смене устава компании.

«Без согласования с министром, который потерял влияние», — сообщил источник, имея в виду главу Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

В старой редакции устава министр инфраструктуры вносил кандидатуры членов правления «Укрзализныци» и наблюдательного совета компании. В новой редакции органом управления стал Кабмин, который все кандидатуры будет вносить сам.

«Формирует политику Минтранс, а вот подчиняться теперь УЗ ему не будет», — сообщил источник в Кабмине.

Позже в Мининфраструктуры подтвердили переподчинение УЗ Кабинету министров.

Ранее сообщалось, что неэффективная работа «Укрзализныци» нанесла стране миллиардные убытки в 2016 году.

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