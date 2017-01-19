Кабмин на «тайном» заседании переподчинил себе «Укрзализныцю»

«За» проголосовали все члены Кабмина.
По данным издания, перед регулярным заседанием правительства в среду, в 9:30 было проведено внеочередное заседание Кабмина без прессы и трансляции. На нем министр экономического развития — вице-премьер-министр Степан Кубив с голоса вынес предложение о смене устава компании.
«Без согласования с министром, который потерял влияние», — сообщил источник, имея в виду главу Мининфраструктуры Владимира Омеляна.
В старой редакции устава министр инфраструктуры вносил кандидатуры членов правления «Укрзализныци» и наблюдательного совета компании. В новой редакции органом управления стал Кабмин, который все кандидатуры будет вносить сам.
«Формирует политику Минтранс, а вот подчиняться теперь УЗ ему не будет», — сообщил источник в Кабмине.
Позже в Мининфраструктуры подтвердили переподчинение УЗ Кабинету министров.
Ранее сообщалось, что неэффективная работа «Укрзализныци» нанесла стране миллиардные убытки в 2016 году.