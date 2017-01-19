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07:10 (мск), источник: 365info.kz

Правительство перенесло дни отдыха на Наурыз и День столицы

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев подписал постановление о переносе дней отдыха на праздники в 2017 году.

Источник: 365info.kz

Согласно постановлению, день отдыха 18 марта, приуроченный к празднованию Наурыза, переносится на понедельник 20 марта 2017 года.

Кроме того, выходной в честь Дня столицы переносится с субботы 1 июля на пятницу 7 июля.

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