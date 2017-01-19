Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена самого дорогого дома России
В СМИ появилась новая версия катастрофы Ту-154
Построенные за $250 млн объекты Олимпиады оказались заброшены
Певица Натали скрывает беременность
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника
Голый пассажир обвинил таксиста в надругательстве
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
18Инаугурации прошлого
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
07:28 (мск), источник: УНИАН

Порошенко: Украина и США защищают общие ценности — свободу и демократию

Президент Петр Порошенко выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества между Украиной и США.

Источник: УНИАН

Об этом он заявил в интервью изданию The Wall Street Journal, передает пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил, что в последние годы США продемонстрировали поддержку Украины. Президент напомнил высказывание Уинстона Черчилля о том, что не существует вечных врагов или друзей, а есть вечные интересы.

Глава государства отметил, что интересы и ценности США определены уже длительное время «Ценности США не появились в последние один, два или десять лет. Они были сформированы отцами-основателями — это свобода, демократия. Такие же ценности у Украины».

Президент выразил уверенность в результативном и эффективном сотрудничества Украины и США в борьбе за свободу и демократию, а также соблюдении своих обязательств перед партнерами, ведь согласно Будапештскому меморандуму ряд стран, в том числе США, гарантировали Украине безопасность.

Глава государства отметил: «Мы не нуждаемся в иностранных солдатах или армиях для защиты украинской территории. Мы сами это делаем. Но международная поддержка, включая санкции, является инструментом, который мотивирует Россию сесть за стол переговоров и создает стимул для вывода оккупационных войск».

Президент также напомнил, что несколько дней назад Украина подала иск в Международный суд ООН против России. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона использует все возможные политические и дипломатические методы для защиты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Порошенко: Украина и США защищают общие ценности – свободу и демократию
Маккейн предупредил Трампа по поводу смягчения санкций
Путину присудили премию Уго Чавеса
Главный экономист Альфа-банка ожидает снижения курса рубля
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Ансамбль имени Александрова начинает отбор новых артистов
Спасатели в Италии пробиваются к заблокированному лавиной отелю
Спорт
Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской Антерсельве Впервые в сезоне этап Кубка мира пройдет без спринта и гонок преследования
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Каким был первый советский истребитель В обсуждении новых характеристик и ударных возможностей «СуперМига», предлагаем вспомнить, каким был первый советский истребитель, первый полет которого состоялся 93 года назад
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь