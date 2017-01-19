Порошенко: Украина и США защищают общие ценности — свободу и демократию

Об этом он заявил в интервью изданию The Wall Street Journal, передает пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил, что в последние годы США продемонстрировали поддержку Украины. Президент напомнил высказывание Уинстона Черчилля о том, что не существует вечных врагов или друзей, а есть вечные интересы.

Глава государства отметил, что интересы и ценности США определены уже длительное время «Ценности США не появились в последние один, два или десять лет. Они были сформированы отцами-основателями — это свобода, демократия. Такие же ценности у Украины».

Президент выразил уверенность в результативном и эффективном сотрудничества Украины и США в борьбе за свободу и демократию, а также соблюдении своих обязательств перед партнерами, ведь согласно Будапештскому меморандуму ряд стран, в том числе США, гарантировали Украине безопасность.

Глава государства отметил: «Мы не нуждаемся в иностранных солдатах или армиях для защиты украинской территории. Мы сами это делаем. Но международная поддержка, включая санкции, является инструментом, который мотивирует Россию сесть за стол переговоров и создает стимул для вывода оккупационных войск».

Президент также напомнил, что несколько дней назад Украина подала иск в Международный суд ООН против России. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона использует все возможные политические и дипломатические методы для защиты.