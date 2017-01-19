Дмитрий Красильников возглавил Общественную палату Прикамья

На первом заседании нового состава Общественной палаты обсудили перспективы и приоритетные направления в работе на ближайшие годы. В частности, по направлениям общественного контроля, экспертизы правовых актов, экологии. Участники встречи отметили необходимость усиления работы с муниципалитетами.

«Рассчитываю, что тот конструктивный и уважительный диалог, который сформировался между Палатой и краевым правительством в последние годы, умение находить баланс интересов в решении важнейших задач, действовать во благо прикамцев, останутся основными ориентирами в нашем взаимодействии», — отметил губернатор Прикамья Виктор Басаргин.

Дмитрий Красильников заявил, что в свете административной реформы, инициированной губернатором, Общественная палата готова провести анкетирование руководителей органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, представителей бизнес-сообщества с целью выявления их предложений по нововведениям.

«Общественная палата в состоянии оказать экспертную поддержку при проведении анкетирования и взять на себя систематизацию полученных результатов», — подчеркнул господин Красильников.