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08:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дмитрий Красильников возглавил Общественную палату Прикамья

ПЕРМЬ, 19 января, РИА ФедералПресс. Проректор по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам ПГНИУ Дмитрий Красильников избран председателем Общественной палаты Пермского края IV состава.

На первом заседании нового состава Общественной палаты обсудили перспективы и приоритетные направления в работе на ближайшие годы. В частности, по направлениям общественного контроля, экспертизы правовых актов, экологии. Участники встречи отметили необходимость усиления работы с муниципалитетами.

«Рассчитываю, что тот конструктивный и уважительный диалог, который сформировался между Палатой и краевым правительством в последние годы, умение находить баланс интересов в решении важнейших задач, действовать во благо прикамцев, останутся основными ориентирами в нашем взаимодействии», — отметил губернатор Прикамья Виктор Басаргин.

Дмитрий Красильников заявил, что в свете административной реформы, инициированной губернатором, Общественная палата готова провести анкетирование руководителей органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, представителей бизнес-сообщества с целью выявления их предложений по нововведениям.

«Общественная палата в состоянии оказать экспертную поддержку при проведении анкетирования и взять на себя систематизацию полученных результатов», — подчеркнул господин Красильников.

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