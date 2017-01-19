К боевым стрельбам приступили гранатометчики Восточного военного округа в рамках сборов

«Одиночная подготовка гранатометных расчетов РПГ-7 В проводится в рамках масштабных сборов на общевойсковых полигонах Забайкалья, Бурятии, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев, а также Сахалина. Всего в мероприятиях боевой подготовки примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих ВВО», — рассказал начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

Сборы гранатометчиков продлятся четыре недели, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.