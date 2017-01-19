СМИ: Трамп выплатил $25 млн для урегулирования исков по делу о его «университете»

По ее данным, деньги были перечислены за два дня до инаугурации избранного президента, которая пройдет в ближайшую пятницу. В качестве компенсации около семи тысячам бывших студентов по двум коллективным искам организация, которая была переименована и теперь называется Trump Entrepreneur Initiative (TEI), выплатила $21 млн долларов. Оставшиеся $4 млн TEI выплатила для урегулирования иска, поданного против нее прокуратурой Нью-Йорка, сообщает телеканал.

Трамп объявил о том, что урегулировал все претензии, касающиеся деятельности своего «университета», еще в ноябре прошлого года после своей победы на выборах. По его словам, он согласился выплатить сумму, размер которой не назвал, так как у него нет времени посвящать себя судебным разбирательствам.

«Единственная плохая вещь, касающаяся победы (на выборах — прим. ТАСС) президента, заключается в том, что у меня нет времени на долгий, хоть и заведомо выигрышный, процесс по делу о Trump University», — сообщил тогда избранный глава государства, отметив, что намерен сосредоточиться в первую очередь на решении проблем страны.

Trump University в своем прежнем виде давно прекратил существование, так как действовал без лицензии учебного заведения. Это были своего рода курсы обучения навыкам по достижению успеха в бизнесе. Истцы утверждают, что полезных знаний они так и не получили, зато постоянно подвергались давлению с тем, чтобы заплатить еще за один курс.

Трамп неоднократно отвергал обвинения в мошеннической деятельности Trump University, называя их необоснованными и политически мотивированными. Его адвокаты настаивали на том, что дело является сфабрикованным.