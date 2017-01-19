Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Площади квартир в России будут уменьшаться
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
В Киеве ответили певице РФ о ее возможности посетить похороны
Певица Натали скрывает беременность
Толкалина и Кончаловский расстались
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской Антерсельве
«Реал» проиграл «Сельте» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Ваенгу и ее мужа госпитализировали: супруги под капельницами
Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
15Второй зимний Московский Велопарад
14Зима в Северном полушарии
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
08:05 (мск), источник: Газета.Ру

WP: Ассанж отказался от экстрадиции в США

Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа сообщили, что он отказался от экстрадиции в США из-за не соблюдения названных им условий американскими властями.

Источник: AP 2016

Об этом пишет The Washington Post.

Ранее сообщалось, что Ассанж согласился на экстрадицию в США в том случае, если американские власти помилуют информатора WikiLeaks Челси Мэннинг. Действующий президент США Барак Обама сократил срок Мэннинг до весны 2017 года, не прибегнув к ее немедленному помилованию.

«Нет сомнений, что президент Обама сделал не то, чего добивался Ассанж. Ассанж заявлял, что Челси вообще не должна преследоваться, не должна отбывать десятилетия в тюрьме и должна быть отпущена немедленно», — сообщил представитель WikiLeaks в США Барри Поллак.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Маккейн предупредил Трампа по поводу смягчения санкций
Путину присудили премию Уго Чавеса
Главный экономист Альфа-банка ожидает снижения курса рубля
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
Спасатели в Италии пробиваются к заблокированному лавиной отелю
Спорт
Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской Антерсельве Впервые в сезоне этап Кубка мира пройдет без спринта и гонок преследования
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Каким был первый советский истребитель В обсуждении новых характеристик и ударных возможностей «СуперМига», предлагаем вспомнить, каким был первый советский истребитель, первый полет которого состоялся 93 года назад
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
В российских квартирах станет светлее
В декабре вторичное жилье Москвы резко подешевело
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь