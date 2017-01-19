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08:25 (мск), источник: РБК

Социологи зафиксировали недовольство положением в стране у 45% россиян

О недовольстве россиян работой власти в различных социальных сферах и положением дел в стране и в регионах говорится в опросе ФОМ «Представления россиян о будущем страны через 20 лет». Результаты исследования опубликованы в четверг, 19 января, на сайте социологического центра.

Источник: Reuters

Опрос проводился с 23 по 28 ноября 2016 года​ с выборкой в 1,6 тыс. респондентов от 18 до 49 лет.

Социологи утверждают, что положением дел в стране довольны 47% и недовольны 45% респондентов (49% и 44% соответственно довольны/недовольны положением дел у себя в городе/селе).

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Больше всего недовольства у респондентов вызывает работа властей в сфере здравоохранения (60%), экономики (48%), соцзащиты (40%) и образования (39%). С другой стороны, более половины россиян хорошо оценивают правоохранительную сферу (57%).

При этом через 20 лет 52% опрошенных ожидают улучшения в сфере медуслуг, в экономике — 49%, в образовании — 47%.

Менее оптимистично россияне настроены насчет будущего уровня соцзащиты: 40% респондентов полагают, что социальная защита через 20 лет останется на прежнем уровне, лишь 31% ждет улучшений. Половина респондентов не ожидает изменений в сфере безопасности.

Социологи отмечают низкий горизонт планирования у населения страны. Только 6% респондентов планируют будущее более чем на 10 лет, 20% — на 3−5 лет, 48% имеют горизонт планирования менее года. 24% опрошенных вообще не строят планов.

Россияне в основном надеются на себя: 57% опрошенных связывают свое материальное положения с лично приложенными усилиями. О влиянии внешних обстоятельств говорят 36% респондентов.

Как следует из итогов опроса, россияне довольно оптимистично настроены насчет будущего положения дел в стране. 47% респондентов утверждают, что жизнь в их родном населенном пункте через 20 лет будет лучше (только 16% ждут ухудшений). 59% ожидают улучшения в будущем положения дел в стране (всего 7% настроены пессимистично).

Недовольство россиян жизнью растет, заявил РБК политолог Николай Миронов, отметивший тенденцию последних опросов — респонденты часто дают социально одобряемые ответы.

«Респонденты все чащи уходят от ответов, число отказов растет в опросах. Чем тяжелее жизнь — тем больше респонденты опасаются что-то говорить. Люди боятся, что будет хуже, поскольку государственные медиа нагнетают негативную повестку с криминалом и войнами. Из этого страха следует патернализм и высокие рейтинги власти, однако ситуация может быстро поменяться», — рассуждает эксперт.

Миронов отмечает, что судя по опросу, люди не способны планировать будущее, а более трети респондентов зависят от внешних факторов. «Они не самостоятельны, объективно лишены возможности свободно строить свою жизнь, зависят от кризиса, не имеют должной правовой и социальной защиты, и потому ищут кого-то более сильного, кто им сможет помочь, надеются на то, что он наведет порядок», — заключает политолог.

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