Социологи зафиксировали недовольство положением в стране у 45% россиян

Источник: Reuters

Опрос проводился с 23 по 28 ноября 2016 года​ с выборкой в 1,6 тыс. респондентов от 18 до 49 лет. Социологи утверждают, что положением дел в стране довольны 47% и недовольны 45% респондентов (49% и 44% соответственно довольны/недовольны положением дел у себя в городе/селе).

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Больше всего недовольства у респондентов вызывает работа властей в сфере здравоохранения (60%), экономики (48%), соцзащиты (40%) и образования (39%). С другой стороны, более половины россиян хорошо оценивают правоохранительную сферу (57%). При этом через 20 лет 52% опрошенных ожидают улучшения в сфере медуслуг, в экономике — 49%, в образовании — 47%. Менее оптимистично россияне настроены насчет будущего уровня соцзащиты: 40% респондентов полагают, что социальная защита через 20 лет останется на прежнем уровне, лишь 31% ждет улучшений. Половина респондентов не ожидает изменений в сфере безопасности. Социологи отмечают низкий горизонт планирования у населения страны. Только 6% респондентов планируют будущее более чем на 10 лет, 20% — на 3−5 лет, 48% имеют горизонт планирования менее года. 24% опрошенных вообще не строят планов.

Россияне в основном надеются на себя: 57% опрошенных связывают свое материальное положения с лично приложенными усилиями. О влиянии внешних обстоятельств говорят 36% респондентов.