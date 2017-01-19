Губернатор Приморья представил на должность главы КСП своего соратника
Подходит срок окончания полномочий Дмитрия Виноградова.
Подходит срок окончания полномочий Дмитрия Виноградова.
Владивосток, 19 января, PrimaMedia.
Губернатор Приморского края внес представление для назначения на должность председателя
Кандидатуры на пост главного аудитора Приморья комитет ЗС ПК по
Сейчас представленный главой региона кандидат возглавляет департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края.
Игорь Ватулин — выпускник Московского института стали и сплавов (МИСиС) по специальности «инженер-металлург», как и глава региона. После аспирантуры работал старшим научным сотрудником в Донецком государственном университете. После этого в течение 12 лет занимал руководящие должности в инновационных
В Приморье Игорь Ватулин до работы в администрации возглавлял компанию «Наш дом — Приморье» (2012−2014), которая выступает генподрядчиком строительства «Хаяттов» во Владивостоке. Надо отметить, что НДП и непосредственно Ватулин неоднократно фигурировали в отчетах КСП в свете проверок по строительству «Хаяттов». Впрочем, ранее РИА PrimaMedia предполагало, что по иронии судьбы именно фигурант этих отчетов может стать основным претендентом на пост главного аудитора края.
Стоит отметить, что еще осенью 2016 года Игорь Ватулин не имел возможности претендовать на этот пост, так как не соответствовал требованиям закона «О
В ноябре 2016 года по инициативе председателя бюджетного комитета ЗС ПК Галуста Ахояна депутаты внесли изменения в закон, исключив из него требования по профилю образования. По мнению Галуста Ахояна, опыта работы в государственных, муниципальных структурах достаточно. А цель данной корректировки, по словам депутата, — «расширение круга лиц, имеющих право претендовать на пост председателя КСП». У Игоря Ватулина профильное образование отсутствовало, но с изменением закона все двери, как говорится, открылись.
Сейчас должность главного аудитора занимает Дмитрий Виноградов, возглавивший КСП в 2012 году. Срок его полномочий завершается 1 февраля 2017 года.
При нем, по оценке опытных депутатов,
— До этого он был депутатом ЗС ПК III созыва. Пять лет возглавляет
КСП при Дмитрии Виноградове неоднократно проверяла строительство «Хаяттов», других долгостроев саммита АТЭС, внимательно изучала ситуацию по генподрядчику строительства Hyatt АО «Наш дом — Приморье», проверяла эффективность трат краевого бюджета, деятельности КСК «Фетисов-Арена», «Приморского театра оперы и балета» и других объектов и учреждений.
Одним из последних ярких выступлений Дмитрия Виноградова стало заявление на основе отчета КСП о нецелесообразности докапитализации АО «Наш дом — Приморье» за счет бюджета Приморского края. Аудиторы выявили большое количество нарушений. В частности, проверкой установлено, что за период 2014
Помимо этого, аудитор заявлял, что запустить «Хаятт» на Корабельной набережной в обозначенный краевыми властями срок (май 2017 года) не удастся, и называл контрольной датой май 2018 года.