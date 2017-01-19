Губернатор Приморья представил на должность главы КСП своего соратника

Владивосток, 19 января, PrimaMedia.

Губернатор Приморского края внес представление для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты (КСП). Глава региона предлагает Законодательному собранию на этот пост своего давнего коллегу по работе в ДВФУ и МИСиС Игоря Ватулина, сообщает РИА PrimaMedia.

Кандидатуры на пост главного аудитора Приморья комитет ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам рассмотрит 20 января. Пока представление поступило только от губернатора. Субъектами выдвижения кандидатур, согласно закону, являются не только губернатор, но также и председатель Законодательного собрания Приморья. Своего кандидата может выдвинуть группа депутатов (не менее 1/3 от установленного числа депутатов ЗС ПК).

Сейчас представленный главой региона кандидат возглавляет департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края.

Игорь Ватулин — выпускник Московского института стали и сплавов (МИСиС) по специальности «инженер-металлург», как и глава региона. После аспирантуры работал старшим научным сотрудником в Донецком государственном университете. После этого в течение 12 лет занимал руководящие должности в инновационных бизнес-структурах. С 2002 по 2005-й обучался в докторантуре МИСиС, по окончании занял должность заместителя заведующего кафедрой металлургии легких металлов. А потом трудился в должности заместителя проректора по экономике и финансам, заместителем первого проректора МИСиС, когда эти посты занимал Владимир Миклушевский. Вместе они работали и в ДВФУ: когда Владимир Миклушевский возглавлял федеральный вуз, Игорь Ватулин был проректором по экономике и финансам (с 2010 по 2012 г.).

В Приморье Игорь Ватулин до работы в администрации возглавлял компанию «Наш дом — Приморье» (2012−2014), которая выступает генподрядчиком строительства «Хаяттов» во Владивостоке. Надо отметить, что НДП и непосредственно Ватулин неоднократно фигурировали в отчетах КСП в свете проверок по строительству «Хаяттов». Впрочем, ранее РИА PrimaMedia предполагало, что по иронии судьбы именно фигурант этих отчетов может стать основным претендентом на пост главного аудитора края.

Стоит отметить, что еще осенью 2016 года Игорь Ватулин не имел возможности претендовать на этот пост, так как не соответствовал требованиям закона «О Контрольно-счетной палате Приморского края». В законе говорилось, что на должность председателя КСП назначается гражданин РФ, имеющий высшее финансовое, экономическое, юридическое образование или образование по специальности «государственное и муниципальное управление» (ГМУ) и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет.

В ноябре 2016 года по инициативе председателя бюджетного комитета ЗС ПК Галуста Ахояна депутаты внесли изменения в закон, исключив из него требования по профилю образования. По мнению Галуста Ахояна, опыта работы в государственных, муниципальных структурах достаточно. А цель данной корректировки, по словам депутата, — «расширение круга лиц, имеющих право претендовать на пост председателя КСП». У Игоря Ватулина профильное образование отсутствовало, но с изменением закона все двери, как говорится, открылись.

Сейчас должность главного аудитора занимает Дмитрий Виноградов, возглавивший КСП в 2012 году. Срок его полномочий завершается 1 февраля 2017 года.

При нем, по оценке опытных депутатов, Контрольно-счетная палата стала независимым органом, что, возможно, и стало одной из причин его замены.

— До этого он был депутатом ЗС ПК III созыва. Пять лет возглавляет Контрольно-счетную палату. Считаю, что работу знает. Имеет соответствующее образование и нормально управляет этим очень важным органом. Причем при нем краевая КСП стала самостоятельной и отошла от прямого управления руководством Законодательного собрания. Те проверки, которые они проводят, в основном, делаются качественно. По ряду проверок есть обращения в прокуратуру, следственный комитет и в другие инстанции. Понимаю, что некоторым это не нравится или просто есть желание иметь своего председателя КСП. Я же в этом необходимости не вижу. На сегодняшний день считаю, что он (Виноградов) находится на месте, — поделился мнением заместитель председателя комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Владимир Беспалов.

КСП при Дмитрии Виноградове неоднократно проверяла строительство «Хаяттов», других долгостроев саммита АТЭС, внимательно изучала ситуацию по генподрядчику строительства Hyatt АО «Наш дом — Приморье», проверяла эффективность трат краевого бюджета, деятельности КСК «Фетисов-Арена», «Приморского театра оперы и балета» и других объектов и учреждений.

Одним из последних ярких выступлений Дмитрия Виноградова стало заявление на основе отчета КСП о нецелесообразности докапитализации АО «Наш дом — Приморье» за счет бюджета Приморского края. Аудиторы выявили большое количество нарушений. В частности, проверкой установлено, что за период 2014 год-первый квартал 2016 года компанией «Наш дом — Приморье» выполнен объем строительно-монтажных работ по «Хаяттам» всего на 110 млн рублей. А при этом вложено средств краевого бюджета в размере 3,6 млрд рублей. Так же, АО «Наш дом — Приморье» привлекаются заемные (кредитные) ресурсы. По состоянию на 31 марта 2016 задолженность АО «Наш дом — Приморье» составляет по кредитам 2,1 млрд рублей (из них 1,9 млрд рублей — ПАО «Сбербанк России»).

Помимо этого, аудитор заявлял, что запустить «Хаятт» на Корабельной набережной в обозначенный краевыми властями срок (май 2017 года) не удастся, и называл контрольной датой май 2018 года.