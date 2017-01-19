Ольга Антипина и Игорь Гладнев покинут краевое правительство

Как сообщает URA.ru со ссылкой на источники, близкие к краевым властям, накануне губернатор встречался с министром финансов Ольгой Антипиной и министром культуры Игорем Гладневым, по итогам встречи якобы и было принято решение, что оба чиновника не продолжат работу в новом составе правительства.



Связаться с Ольгой Антпиной «Ъ» не удалось. Источник в Минфине подтвердил, что госпожа Антипина покидает свой пост, который она заняла в конце 2008 года, еще при прежнем губернаторе Олеге Чиркунове. Министр культуры Игорь Гладнев, возглавивший ведомство в начале 2013 года, отказался от комментариев, сославшись на занятость.