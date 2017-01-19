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08:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Ольга Антипина и Игорь Гладнев покинут краевое правительство

Глава Прикамья Виктор Басаргин в рамках объявленной им административной реформы решил сменить руководителей министерства финансов и министерства культуры.

Как сообщает URA.ru со ссылкой на источники, близкие к краевым властям, накануне губернатор встречался с министром финансов Ольгой Антипиной и министром культуры Игорем Гладневым, по итогам встречи якобы и было принято решение, что оба чиновника не продолжат работу в новом составе правительства.

Связаться с Ольгой Антпиной «Ъ» не удалось. Источник в Минфине подтвердил, что госпожа Антипина покидает свой пост, который она заняла в конце 2008 года, еще при прежнем губернаторе Олеге Чиркунове. Министр культуры Игорь Гладнев, возглавивший ведомство в начале 2013 года, отказался от комментариев, сославшись на занятость.

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