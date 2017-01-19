В Тольятти определились с механизмом выборов нового главы города

Председатель думы Дмитрий Микель после заседания провел пресс-конференцию, на которой уточнил детали принятого положения.

Первым делом он подчеркнул, что должность руководителя Автограда будет именоваться «глава г. о. Тольятти». В соответствии с уставом, глава города станет исполнять также обязанности руководителя администрации.

«Сразу поясню: это не должность сити-менеджера, который по сути является руководителем администрации. Глава городского округа — это более полномочная, представительная и статусная должность» — подчеркнул Микель.

Принятое положение разработано в соответствии с федеральным, региональным законами и уставом города.

Перечень же требований к претендентам на ответственный пост и четкий перечень документов, который они должны будут представить, будет обозначен отдельным думским решением.

«Мы планируем рассматривать этот документ на пленарном заседании во второй половине февраля. До этого мы его будем обсуждать, в том числе с городским сообществом», — сообщил Дмитрий Микель.

Глава парламента отметил, что кандидатом в градоначальники может стать любой человек. Однако, в конкурсном отборе будут учитываться не только его профессиональное образование, знания, стаж и опыт, которые нужны для того, чтобы грамотно руководить мегаполисом, но и моральный облик, то есть отсутствие судимостей, и иные качества, выявленные в процессе конкурса.

Проведение конкурса на выбор главы Тольятти предусмотрено в два этапа. Первый — подготовительный. В ходе него производится анализ поданных кандидатами документов, производятся дополнительные запросы и выносится решение о допуске их к участию в отборе. Второй этап — это обсуждение допущенных к отбору претендентов и выбор достойнейших из них, чтобы представить их городскому парламенту.

Согласно ранее утвержденным поправкам в устав города, главу города будет выбирать дума из кандидатов (их должно быть не менее двух), которых предварительно отберет конкурсная комиссия. Решено, что в нее войдут 14 человек: половину назначит парламент, остальных — губернатор.

«Это более представительный состав, нежели во многих других городах, где в комиссии по девять-десять членов. Но в этом есть определенная логика: наш город достаточно крупный и по численности населения, и по уровню экономики и потенциалу» — сообщил Микель.

Он отметил, что многие депутаты уже изъявили желание войти в ее состав. Однако, большая часть «экзаменаторов», по его словам, будет представлена опытными и уважаемыми людьми, в частности, почетными гражданами города, руководителями крупных предприятий, авторитетными общественниками.

«Немаловажно, что половина кандидатов на должность главы города будет представлена губернатором. Эффективное и грамотное взаимодействие муниципальных органов с региональными властями является ключевым для реализации экономической и социальной политики. Поэтому важно насколько человек, руководящий городом, находится на одной волне с представителями областного правительства, в особенности с руководителем региона» — подчеркнул Микель.

Отметим, срок полномочий мэра Андреева истекает во второе воскресенье марта этого года. Дума в течение не более 30 дней после этого должна принять решение о старте процедуры выбора главы Тольятти, в том числе о формировании комиссии, которая начнет принимать заявки от кандидатов.

Если по итогам отбора парламент не поддержит ни одну из предложенных комиссией кандидатур в главы Тольятти, либо еще в процессе отбора станет ясно, что среди подавших заявки нет достойных, все придется начинать сначала. То есть нужно будет объявлять повторный конкурс в градоначальники, принимать новые заявки, проводить собеседования и все это делать с соблюдением всех необходимых сроков….