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09:15 (мск), источник: Publika.md

За реализацией реформ будет следить спеццентр, созданный правительством

Реализацию реформ будет контролировать специальный центр, созданный правительством.

Источник: Publika.md

Новая структура призвана оценивать ход проведения реформ госучреждениями и, в случае необходимости, предлагать решения для преодоления возникших проблем.

В то же время, центр будет сотрудничать с международными профильными учреждениями, чтобы перенять лучший опыт в администрировании и привлечении внешней помощи. Новую структуру создали для обеспечения более эффективного достижения целей Программы деятельности правительства и Стратегии реформирования центральной публичной администрации.

Подобные центры уже действуют во многих европейских странах, в том числе в Румынии, Сербии и Украине.

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