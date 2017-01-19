За реализацией реформ будет следить спеццентр, созданный правительством

Новая структура призвана оценивать ход проведения реформ госучреждениями и, в случае необходимости, предлагать решения для преодоления возникших проблем.

В то же время, центр будет сотрудничать с международными профильными учреждениями, чтобы перенять лучший опыт в администрировании и привлечении внешней помощи. Новую структуру создали для обеспечения более эффективного достижения целей Программы деятельности правительства и Стратегии реформирования центральной публичной администрации.

Подобные центры уже действуют во многих европейских странах, в том числе в Румынии, Сербии и Украине.