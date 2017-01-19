За реализацией реформ будет следить спеццентр, созданный правительством
Реализацию реформ будет контролировать специальный центр, созданный правительством.
Реализацию реформ будет контролировать специальный центр, созданный правительством.
Новая структура призвана оценивать ход проведения реформ госучреждениями и, в случае необходимости, предлагать решения для преодоления возникших проблем.
В то же время, центр будет сотрудничать с международными профильными учреждениями, чтобы перенять лучший опыт в администрировании и привлечении внешней помощи. Новую структуру создали для обеспечения более эффективного достижения целей Программы деятельности правительства и Стратегии реформирования центральной публичной администрации.
Подобные центры уже действуют во многих европейских странах, в том числе в Румынии, Сербии и Украине.