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10:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Автомобиль бывшего вице-губернатора Приморья продают за долги с приятной скидкой

Экс-куратора внутренней политики в крае уже дважды предупреждали об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты задолженности.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 января, PrimaMedia.

Судебным приставам удалось разыскать бывшего вице-губернатора Приморского края Александра Шемелева — вкупе с другими злостными неплательщиками алиментов и должниками по кредитам. Куратор краевой внутренней политики во времена губернаторства Сергея Дарькина был уже дважды предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности, а его автомобиль был арестован и в настоящее время повторно выставлен на торги — уже с 15%-ной скидкой, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Приморскому краю.

Напомним, что в июле 2016 года УФССП России по Приморскому краю обратилось к жителям Приморья с просьбой о помощи в розыске группы злостных неплательщиков по алиментам (Агалова А. И., Москаленко В. И., Иванникова Д. М.) и группы лиц, уклоняющихся от взыскания крупных сумм кредиторской задолженности (Кожемяко А. И., Памятных К. С. и Шемелева А. Ю.). При этом данные из реестра должников по Александру Юрьевичу Шемелеву полностью совпали с данными бывшего вице-губернатора Приморья по внутренней политике.

Согласно информации УФССП, общий размер задолженности Александра Шемелева тогда составлял порядка 5 млн рублей. В УФССП также отмечали, что граждане скрываются от судебных приставов, не проживают по месту регистрации (либо место жительства их остается неизвестным), а также не являются в отдел судебных приставов, будучи при этом извещены о наличии вступивших в законную силу судебных решений.

Согласно актуальной информации пресс-службы УФССП по ПК, по состоянию на 1 января 2017 года четырех из шести упомянутых выше граждан приставам удалось разыскать. В розыске по-прежнему находится господин Агалов, имеющий задолженность по алиментам в размере 59,63 тысячи рублей и кредиторскую задолженность в размере 3,41 млн рублей.

В свою очередь исполнительное производство в отношении другого «алиментщика» прекращено — в связи с достижением его ребенком совершеннолетнего возраста. К большому сожалению, большая часть 395-тысячной задолженности по алиментам так и осталась невзысканной (в счет оплаты долга по алиментам перечислено всего 2,17 тысячи рублей). В целях побуждения должника исполнить требования исполнительных документов судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, совершен выход по адресу проживания алиментщика, сообщает пресс-служба краевого УФССП.

В отношении ряда других разыскиваемых должников исполнительные производства также прекращены по разным причинам. Гражданин Иванников, например, находится за пределами Приморского края (его место нахождения установлено, исполнительное производство передано в другой территориальный орган ФССП России). Господин Кожемяко фактически исполнил требования исполнительных документов, а вот Памятных К. И., наоборот, не может этого сделать, и производство в отношении него прекращено «в связи с невозможностью взыскания (отсутствует имущество и банковские счета)».

Что касается бывшего вице-губернатора, то некоторую часть своего долга он все-таки успел погасить.

«В отношении Шемелева Александра Юрьевича на исполнении находится исполнительное производство о взыскании задолженности перед банком на сумму 3 213 962 рублей, в рамках которого произведен арест транспортного средства, принадлежащего должнику. Арестованное имущество было передано на реализацию. Поскольку автомобиль не был продан на первых торгах, он был выставлен на продажу повторно со снижением цены на 15%. В случае, если торги не состоятся, то взыскателю будет предложено оставить нереализованное имущество за собой в счет погашения задолженности. Кроме этого должник дважды предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности», — говорится в информации УФССП России по Приморскому краю.

Напомним, что после отставки, произошедшей по итогам выборов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Приморья в 2011 году, Александр Шемелев какое-то время не появлялся в публичном поле. В марте 2014 года он возглавил Владивостокский филиал прокремлевского «Фонда развития гражданского общества» (ФоРГО), однако в 2016 году покинул структуру. Последним местом работы, которое официально называлось в Спасском суде, где Александр Шемелев в 2015 году представлял одну из сторон в тяжбах по оспариванию итогов муниципальных выборов, являлось ИП Панченко. В 2016 году господин Шемелев пытался участвовать в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу РФ от Приморского края, однако не попал в список участников.

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