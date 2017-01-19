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09:55 (мск), источник: VN.RU

Губернатор: «Снег вывозить надо сейчас, чтобы весной не затопило»

Снега в Новосибирске и по области выпало так много, что на несколько зим хватило бы. Алтай тоже засыпало «по маковку». Несложно предугадать, что ожидает нас с приходом тепла. Угроза затопления нависла над 16 населенными пунктами в десяти районах.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет об Искитимском, Карасукском, Кочковском, Краснозёрском, Маслянинском, Тогучинском, Кыштовском, Северном, Колыванском и Куйбышевском районах.

По словам губернатора, «нестандартная ситуация требует нестандартных решений».

— Ранее всегда оперативные совещания проходили в марте, за месяц до паводка — сказал Владимир Городецкий. — Но сегодня важно оценить ситуацию заранее, предвидеть абсолютно точные, конкретные меры противостояния паводку, чтобы его последствия были менее разрушительны. Вот почему уже в конце декабря — начале января это стало предметом обсуждения в областном правительстве. Объективные предпосылки очевидны: небывалое, громадное за последние годы в истории области количество снега, превышающее в 1,91 раза — почти в два раза! — запасы снега по сравнению с уровнем 2016 года.

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Это подтверждено федеральным центром мониторинга по Горному Алтаю. Поводок, как следствие «большой алтайской воды», —это наша специфика. В прошлом году мы прошли паводок с минимальными издержками благодаря высокому профессиональному взаимодействию Росгидро и Обского управления водных ресурсов, ряда других федеральных организаций, в том числе и МЧС. В итоге весной 2016 года мы получили подтопление 116 садовых участков, которые постоянно попадают в эту зону.

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов отметил: «Есть все основания предполагать, что паводок по своим последствиям будет близким к наиболее сложному за весь период наблюдений паводку 2010 года». Тогда было подтоплено 232 жилых дома и множество садовых участков. Нынешний прогноз от регионального МЧС: в зоне подтопления могут оказаться до четырех тысяч домов с 20 тысячами жильцов. Что касается Новосибирска, то здесь возможно подтопление подвалов домов, зданий и сооружений.

За минувшие выходные вывезено 51,5 тысячи кубометров снега. С начала зимы — более 1,6 миллиона кубометров. Для сравнения: за весь прошлый зимний сезон — 1,7 миллиона кубов. Учитывая, что в 20-тонный самосвал можно загрузить не менее 20 кубометров, выходит, что на снегоотвалы уже вывезено более 80 тысяч кузовов. Грузовики ежедневно курсируют за город, освобождая улицы.

На междворовых территориях ситуация гораздо серьезнее. Как раз там по весне начнется потоп, оттуда на проезжую часть хлынет талая вода. Справится ли ливневка с этими реками и тоннами песка, которыми густо усыпаны дороги мегаполиса? Вопрос — к профильному департаменту мэрии, управляющим компаниям и жилинспекции, которая вместе с собственниками жилья должна заставлять УК убирать подведомственные территории. Однако ответ — не в марте-апреле, а уже сейчас — будут держать главы муниципалитетов. Непосредственно перед руководством области.

— Даю указание мэрии города в течение ближайшей недели подготовить свои предложения по усилению финансовых ресурсов — за счет резервного фонда, за счет других расходов, — сказал глава региона. — Считаю, что ситуация неординарная, но вполне управляемая и прогнозируемая. Все зависит от оперативности принятия тех или иных мер.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 3 от 18 января 2017 года.

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