Новый главный архитектор Симферополя займёт кресло после 2 февраля

Напомним, эта должность вакантна с середины ноября. Тогда Глава Крыма уволил занимавшего пост Эрнста Мавлютова, возмутившись множественными фактами самовольной застройки.

Определять, кто же достоин занять кресло основного «зодчего» крымской столицы, будет профессиональное «жюри» — уверяют в симферопольской администрации. Члены конкурсной комиссии — специалисты в области архитектуры и градостроительства, работающие на федеральном уровне. Будут присутствовать специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Кандидат должен будет представить концептуальную программу развития городского округа, своё видение архитектурного облика города. Выражаю уверенность, что мы сможем подобрать достойного кандидата, — цитирует пресс-служба администрации главу города Геннадия Бахарева.