Новый главный архитектор Симферополя займёт кресло после 2 февраля
На 2 февраля назначен конкурс, по результатам которого и будет назван новый главный архитектор Симферополя.
На 2 февраля назначен конкурс, по результатам которого и будет назван новый главный архитектор Симферополя.
Напомним, эта должность вакантна с середины ноября. Тогда Глава Крыма уволил занимавшего пост Эрнста Мавлютова, возмутившись множественными фактами самовольной застройки.
Определять, кто же достоин занять кресло основного «зодчего» крымской столицы, будет профессиональное «жюри» — уверяют в симферопольской администрации. Члены конкурсной комиссии — специалисты в области архитектуры и градостроительства, работающие на федеральном уровне. Будут присутствовать специалисты из Москвы и