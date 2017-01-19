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13:48 (мск), источник: Капитал

Опубликовано заявление Януковича с просьбой к РФ ввести в Украину войска

Фото заявления экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину опубликовано в СМИ.

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фотографий

Об этом сообщает «Капитал» со ссылкой на издание «Цензор. Нет».

Согласно сообщению, именно этот документ на заседании СБ ООН 3 марта 2014 продемонстрировал представитель России Виталий Чуркин.

«И письмо Януковича, и письмо Чуркина содержатся в материалах дела против Виктора Януковича по госизмене с ноября 2016 года» — об этом изданию сообщили источники в правоохранительных органах.

Главный редактор издания «Цензор. Нет» Юрий Бутусов рассказал, откуда у издания появился документ, и какова его юридическая ценность.

«Это наши источники. … Это очень важный юридический документ, его достоверность, эта информация подтверждена самой ООН, это официальная информация. Ее значение очень велико, это значит, что Янукович, как лидер преступной группировки, способствовал оккупации своей собственной страны… Это грубое нарушение законов Украины, это государственная измена, и это позволит выдвинуть Януковичу серьезные обвинения», — рассказал Бутусов.

Ранее Главная военная прокуратура Украины сообщила, что получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину.

Как сообщалось ранее, 28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-«беркутовцев» генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене. Луценко заявил, что соответствующее уведомление также было направлено в РФ.

После этого представители Военной прокуратуры вручили адвокату экс-президента Украины Виктора Януковича уведомление о подозрении в совершении преступления. В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк подал заявление о возврате подозрения. По мнению стороны защиты, подозрение было неподобающим образом объявлено и ненадлежащим образом вручено.

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