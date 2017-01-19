Губернаторские выборы «съедят» полмиллиарда из свердловской казны

Выборы губернатора Свердловской области обойдутся региональному бюджету в 510,2 миллиона рублей. Смету расходов на их проведение 18 января утвердила избирательная комиссия Среднего Урала, передает «Уралинформбюро».

На работу непосредственно регионального избиркома уйдет 44,3 миллиона рублей. В частности, 20,5 миллиона — на допоплату труда, 11,8 миллиона — изготовление печатной продукции и издательскую деятельность, 5,7 миллиона — расходы на связь.

Территориальным и участковым комиссиям планируется выделить 453,7 миллиона рублей (плюс 12,2 миллиона — на непредвиденные расходы).

Постановление свердловской избирательной комиссии направлено в региональный минфин.

Выборы главы Среднего Урала пройдут 10 сентября 2017 года. Последний раз губернатора свердловчане выбирали в 2003 году, после чего он назначался.