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10:11 (мск), источник: Sputnik.md

Надежды президента: Молдова будет председательствовать в СНГ в 2018 году

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Молдова отказалась от поста председателя в СНГ в 2017 году, и с 1 января перешло к России.

Источник: Sputnik.md

«Скорее всего, в следующем году мы будем председательствовать в СНГ», — заявил Игорь Додон, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, этот вопрос поднимался на встрече с российским руководством.

СНГ остается наиболее представительной организацией на постсоветском пространстве. В него по-прежнему входят 11 стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию российского председательства в Содружестве в 2017 году и план по ее реализации, который включает более полусотни мероприятий.

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