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10:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Эсерами в Прикамье будет руководить женский «дуэт»

Куликова и Доможирова.

Президиум центрального совета «Справедливой России» рекомендовал на должность секретаря бюро совета реготделения партии в Прикамье старшего преподавателя Пермского госуниверситета Ксению Доможирову. Решение было озвучено на заседании 18 января, передает «Уралинформбюро».

Днем ранее эсеры Прикамья провели заседание своего совета, на котором были приняты кадровые решения. В бюро, помимо Доможировой, вошли председатель ячейки СР в Дзержинском районе Перми Эдуард Ковалев, гендиректор ООО «Триумфнефтегаз» Александр Пономаренко, председатель ячейки в Нытвенском районе Владимир Щукин, замруководителя аппарата реготделения Александр Репин и новоиспеченный лидер эсеров Прикамья Вероника Куликова.

Последняя получила партийный пост 23 декабря 2016 года. Предшественница Куликовой — Дарья Эйсфельд — досрочно сложила полномочия в конце октября в связи с избранием на должность сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта.

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