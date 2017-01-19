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10:00 (мск), источник: Publika.md

Лукашенко похвалил белорусских спасателей за высокий профессионализм

С Днем спасателя работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщает tvr.by.

Источник: Publika.md

Отечественная служба спасения располагает высококвалифицированными кадрами и современной техникой. Специалисты службы 101 успешно сотрудничают с зарубежными коллегами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также изучают международный опыт защиты атомных электростанций. Отметим, одним из первых на Белорусской АЭС построено здание аварийно-спасательного подразделения.

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Мы уже завершили строительство нашего здания. Это первый полностью законченный объект. Идет полноценная подготовка, укомплектован профессиональными кадрами. На станции побывали все начальники областных управлений. Изучаем и по ходу строительства и, конечно же, отрабатываем другие вопросы. Поэтому наши граждане могут быть уверены, что станция будет безопасной».

Обеспечение безопасности — основная задача бойцов МЧС. Сегодня белорусские спасатели не только помогают своим соотечественникам, но могут при необходимости выехать практически в любую точку мира.

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