Группа Lord of the Dance примет участие в шоу на инаугурации Трампа

«Создатель Lord of the Dance Майкл Флэтли и его ирландская танцевальная труппа включена в список выступающих в пятницу вечером», — говорится в сообщении издания со ссылкой на источник в комитете по проведению церемонии инаугурации президента.

При этом, по данным информационного портала Irish Central, сам Флэтли вряд ли будет непосредственным участником танцевального номера после объявления о своем уходе в 2016 году, «но его танцоры из Lord of the Dance точно примут участие».

Труппа Lord of the Dance стала всемирно известной благодаря своим ярким выступлениям, основанным на кельтской фолк-музыке и ирландских народных танцах.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января.