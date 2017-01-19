ЦРУ призналось, что следило за научными разработками белорусских ученых

ЦРУ обнародовало документы накануне, особый интерес у публики вызвали те файлы, которые могли быть связаны с поисками внеземных цивилизаций и НЛО. Sputnik также изучил подборку документов и узнал, что американская разведка знала о Беларуси времен холодной войны.

Подавляющее большинство обнародованных документов — выдержки и копии из научных разработок и чертежей, созданных белорусскими учеными. Среди этих работ были изучение изотопов, космические разработки и даже планы по усовершенствованию трактора «Беларус».

Еще один любопытный момент — одно из писем, адресованных известному американскому дипломату Генри Киссинджеру. Многостраничный файл озаглавлен «Выживет ли Брежнев?», он был отправлен в 1973 году. В письме перечисляются экономические проблемы СССР и упоминается, что генсек Брежнев находится в «политической опасности». Среди влиятельных политиков Союза упоминался и белорус Петр Машеров.

Среди опубликованных ЦРУ документов также есть планы размещения радаров на территории современной Беларуси, месторождений и даже воинских частей — с подробными съемками с воздуха.