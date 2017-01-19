Приморские единороссы прокомментировали свое решение по Сулееву

Действия Дмитрия Сулеева по строительству нового супермаркета на месте придомовой территории по адресу Бестужева, 40 могли дискредитировать деятельности партии. Об этом заявили корреспонденту РИА VladNews в региональном исполкоме «Единой России».

Напомним, Президиум регионального политического совета «Единой России», членом которой является депутат Думы города Владивостока, на своем заседании 17 января принял решение выписать Дмитрию Сулееву последнее предупреждение перед лишением его членства в партии.

«Единая Россия в Приморье регулярно инициирует и проводит мероприятия по озеленению и облагораживанию территорий. В партии разработаны и действуют специальные проекты и мониторинговые группы, такие как “Комфортный город” или “Зеленый щит”, направленные на улучшение экологии и сохранение природы. В связи с тем, что действия Дмитрия Сулеева могли дискредитировать деятельности партии, и был поднят вопрос об его исключении из Единой России», — прокомментировали корреспонденту РИА VladNews это решение в региональном исполкоме.

«Партия озвучила свою принципиальную позицию — нужно прислушиваться к людям, к общественности, слышать наших граждан и избирателей. Благодаря этому прецеденту, члены нашей партии будут с большей ответственностью подходить к своей общественной деятельности или к ведению бизнеса. Наша деятельность в первую очередь должна быть социально-ориентированной и нести пользу людям», — прокомментировал ситуацию Михаил Веселов, депутат Думы города Владивостока, член фракции партии «Единая Россия».

У Дмитрия Сулеева теперь есть срок в две недели, чтобы убрать все строительные заграждения, технику и стройматериалы. Кроме того, депутат пообещал членам президиума регионального политического совета «Единой России» восстановить сквер в его первозданном виде — высадить деревья взамен срубленных под строительство супермаркета, а также сделать новую детскую площадку.

Тем временем организаторы митингов против строительства супермаркета на месте придомовой территории по адресу Бестужева, 40 во Владивостоке продолжат «бороться за сквер, и те места, где Сулеев собирается вырубить деревья под свои магазины». Граждане не собираются отзывать свое обращение в Думу Владивостока с просьбой лишить Дмитрия Сулеева статуса депутата и должности председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности, которое они подписали на последнем митинге.