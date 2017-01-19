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10:48 (мск), источник: РБК

КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»

Конституционный суд счел невозможным исполнение решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа.

Источник: AP 2016

Конституционный суд России разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа €1,9 млрд по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно решению суда, постановление ЕСПЧ противоречит нормам российской Конституции. Таким образом он освободил Россию от обязательства исполнять его.

«Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию РФ», — заявил глава КС Валерий Зорькин.

Комментарии
3
Михаил
По идее дальше должен быть арест российской недвижимости и т.д. Хотя все понимают, что за игра, в которой главная цель - унижение России. У нас должен быть сиеметричный ответ по идее, тоже с каким ни будь долгом в пару лярдов.
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Игорь Переделкин
Сейчас пиндосовские либералы завоют. Как так не выполняются указы ЕСПЧ. Господам пиндосам объясняю, что ни какая ЕСПЧ не вправе что-то указывать, а тем более обязывать Россию.
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Сергей Саморуков
Так Россия ж . Отнимать можем , а отдавать ворованное нет . Сечин на машине с мигалкой гоняет , а ведь не имеет на это прав . Прав был Черномырдин "Хотели , как лучше , а вышло , как всегда".
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