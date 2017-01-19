КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»

Конституционный суд России разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа €1,9 млрд по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно решению суда, постановление ЕСПЧ противоречит нормам российской Конституции. Таким образом он освободил Россию от обязательства исполнять его.

«Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию РФ», — заявил глава КС Валерий Зорькин.