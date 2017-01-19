Вице-спикер ЗС назвал причину смены руководства краевой полиции
Утверждается, что министерская комиссия оценила деятельность ГУ МВД России по Красноярскому краю как неудовлетворительную.
Утверждается, что министерская комиссия оценила деятельность ГУ МВД России по Красноярскому краю как неудовлетворительную.
При этом заместитель председателя краевого Заксобрания Алексей Клешко на своей странице в социальной сети обнародовал предполагаемые причины увольнения
«Были яркие примеры, цифры — больше всего министра возмущает пренебрежение законностью и личная недисциплинированность сотрудников. Резкие оценки для многих были неожиданными. Глава МВД в своем выступлении определил приоритеты: защита граждан от преступлений, создающих непосредственную угрозу для их жизни и здоровья, борьба с коррупцией, обеспечение экономической безопасности, защита бюджетных средств», — пояснил Клешко.
Сегодня в Красноярске Министр внутренних дел РФ Колокольцев представил руководству края и личному составу ГУ МВД России по Красноярскому краю нового начальника —
Между тем, сегодня в краевой полиции состоялось расширенное заседание коллегии, на котором рассматривались итоги работы ведомства в 2016 году. Глава региона Виктор Толоконский выразил уверенность, что с назначением нового руководителя ведомства будут выработаны системные подходы и решения для повышения эффективности и качества работы ОВД. «Сокращение числа преступлений не происходит само собой. Это — профессиональная работа сотрудников органов внутренних дел», — сказал Толоконский.
Он также обозначил ряд задач, на решение которых необходимо сконцентрировать усилия в 2017 голу — это обеспечение общественной безопасности населения и всех сфер экономики, профилактика всех видов преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота алкоголя и правонарушений среди несовершеннолетних.
Новый начальник ГУ МВД по краю в своем выступлении дал характеристику общей криминогенной обстановке, складывавшейся в регионе 2016 году.
«Благодаря профессиональным действиям сотрудников органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и защиты интересов жителей, принятым мерам по усилению борьбы с преступностью, достигнуты положительные результаты в