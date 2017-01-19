Вице-спикер ЗС назвал причину смены руководства краевой полиции

Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко объяснил причину увольнения экс-начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Вадима Антонова. Напомним, соответствующий указ летом прошлого года подписал президент РФ Владимир Путин, но причины такого решения, как и дальнейшая судьба высокопоставленного полицейского, не разглашались. 17 января краевой полиции представили нового начальника — им стал генерал-майор полиции Александр Речицкий, который до этого являлся министром внутренних дел республики Адыгея.

При этом заместитель председателя краевого Заксобрания Алексей Клешко на своей странице в социальной сети обнародовал предполагаемые причины увольнения экс-главы краевой полиции. Со слов Клешко, представлявший нового начальника министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, заявил, что кадровые изменения — вынужденные, так как в 2015 году министерская комиссия оценила деятельность ГУ МВД России по Красноярскому краю как неудовлетворительную, а повторная инспекция в 2016 показала, что не были приняты действенные меры по устранению недостатков.

«Были яркие примеры, цифры — больше всего министра возмущает пренебрежение законностью и личная недисциплинированность сотрудников. Резкие оценки для многих были неожиданными. Глава МВД в своем выступлении определил приоритеты: защита граждан от преступлений, создающих непосредственную угрозу для их жизни и здоровья, борьба с коррупцией, обеспечение экономической безопасности, защита бюджетных средств», — пояснил Клешко.

Сегодня в Красноярске Министр внутренних дел РФ Колокольцев представил руководству края и личному составу ГУ МВД России по Красноярскому краю нового начальника — генерал-майора полиции Речицкого. Из неожиданного: Колокольцев сказал что кадровые изменения вынужденные, поскольку министерская комиссия в 2015 оценила деятельность ГУ МВД России по Красноярскому краю как неудовлетворительную, а повторная инспекция в 2016 показала, что не были приняты действенные меры по устранению недостатков. Были яркие примеры, цифры — больше всего министра возмущает пренебрежение законностью и личная недисциплинированность сотрудников. Резкие оценки для многих были неожиданными. Глава МВД в своём выступлении определил приоритеты: защита граждан от преступлений, создающих непосредственную угрозу для их жизни и здоровья, борьба с коррупцией, обеспечение экономической безопасности, защита бюджетных средств. Теперь о новом краевом начальнике. Александр Речицкий родом с Сахалина, ему 52 года. Начал службу в органах внутренних дел в 1985 году. Более 20 лет работал на различных должностях: в оперативно-поисковом отделе, подразделениях собственной безопасности, по борьбе с организованной преступностью и противодействию экстремизму. В 2011—2016 — министр внутренних дел Республики Адыгея. 28.12.2016 года Указом Президента Российской Федерации № 723 назначен начальником Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Между тем, сегодня в краевой полиции состоялось расширенное заседание коллегии, на котором рассматривались итоги работы ведомства в 2016 году. Глава региона Виктор Толоконский выразил уверенность, что с назначением нового руководителя ведомства будут выработаны системные подходы и решения для повышения эффективности и качества работы ОВД. «Сокращение числа преступлений не происходит само собой. Это — профессиональная работа сотрудников органов внутренних дел», — сказал Толоконский.

Он также обозначил ряд задач, на решение которых необходимо сконцентрировать усилия в 2017 голу — это обеспечение общественной безопасности населения и всех сфер экономики, профилактика всех видов преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота алкоголя и правонарушений среди несовершеннолетних.

Новый начальник ГУ МВД по краю в своем выступлении дал характеристику общей криминогенной обстановке, складывавшейся в регионе 2016 году.