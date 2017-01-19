Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
В Петербурге полиция задержала актрису во время спектакля
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
СМИ: Ольга Бузова перешла дорогу известной актрисе
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Ваенгу и ее мужа госпитализировали: супруги под капельницами
Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
9Крещенские купания
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
1645-летие Константина Хабенского
10:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Москва отказалась согласовывать главу свердловского исполкома ЕР

Предложенного Шептием.

Источник: УралИнформБюро

Вопрос об утверждении главы исполкома свердловского реготделения «Единой России» отложен. Точная дата пока не называется. Как поясняют инсайдеры «Уралинформбюро», Москву не устроила предложенная кандидатура, а других претендентов так и не удалось найти.

Как ранее отмечали эксперты агентства, в свердловском реготделении сложилась странная ситуация, при которой уже месяц не могут сформировать новый состав исполкома. У прежних сотрудников еще в декабре 2016 года закончились трудовые контракты, продлевать которые они не захотели, в их числе и руководитель аппарата Иван Карякин. Найти замену мешает отсутствие денег при наличии большого объема задач и разруха в местных отделениях. Единственный, кто готов взвалить все это на себя, — Андрей Шумейко, помощник депутата Заксобрания Александра Серебренникова. Но его авторитета недостаточно для должности подобного уровня.

Официальное назначение главы исполкома свердловского реготделения должно было пройти 21 января на съезде партии в Москве. Скорее всего, этот вопрос отложат до весны. Причем первое время новый руководитель аппарата будет работать в статусе «и.о.» — до следующего съезда (устав партии это позволяет). Пока же всей организационной работой придется заниматься лично секретарю отделения Виктору Шептию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жительница Братска убила двух своих детей
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
МЭР и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
При сходе лавины на отель в Италии могли погибнуть до 30 человек
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
15-летняя дочь Веры Брежневой озвучила мультфильм «Балерина» Соня Киперман представила свою дебютную работу первым зрителям
Недвижимость
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство Несколько способов сделать комфортной неудобную квартиру
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь