Москва отказалась согласовывать главу свердловского исполкома ЕР
Предложенного Шептием.
Предложенного Шептием.
Вопрос об утверждении главы исполкома свердловского реготделения «Единой России» отложен. Точная дата пока не называется. Как поясняют инсайдеры «Уралинформбюро», Москву не устроила предложенная кандидатура, а других претендентов так и не удалось найти.
Как ранее отмечали эксперты агентства, в свердловском реготделении сложилась странная ситуация, при которой уже месяц не могут сформировать новый состав исполкома. У прежних сотрудников еще в декабре 2016 года закончились трудовые контракты, продлевать которые они не захотели, в их числе и руководитель аппарата Иван Карякин. Найти замену мешает отсутствие денег при наличии большого объема задач и разруха в местных отделениях. Единственный, кто готов взвалить все это на себя, — Андрей Шумейко, помощник депутата Заксобрания Александра Серебренникова. Но его авторитета недостаточно для должности подобного уровня.
Официальное назначение главы исполкома свердловского реготделения должно было пройти 21 января на съезде партии в Москве. Скорее всего, этот вопрос отложат до весны. Причем первое время новый руководитель аппарата будет работать в статусе «и.о.» — до следующего съезда (устав партии это позволяет). Пока же всей организационной работой придется заниматься лично секретарю отделения Виктору Шептию.