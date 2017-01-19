Ирина Влах: многие регионы Молдовы в хорошем смысле нам завидуют

— Ирина Федоровна, разрешите начать не с так волнующей всех экономики, а с культуры. Совсем близко к вам, на Украине, идет настоящая война за то, чтобы люди имели свободный доступ к изучению тех языков, которые им нужны, и возможности общаться именно на них. В Гагаузии ведь национальная (и языковая) ситуация весьма многообразная. Как вы решаете этот вопрос?

— В Гагаузской автономии законодательно действуют три языка — гагаузский, молдавский и русский. И сегодня можно говорить о том, что для жителей автономии русский язык идет наравне с гагаузским.

Для нас принципиально, чтобы жители Гагаузии чувствовали себя свободно, комфортно, и в том числе могли говорить на том языке, на котором удобно и хочется.

Ситуация такова, что жители автономии хотят говорить и на русском, и на гагаузском языке. Значит, мы даем возможность изучать русский. В то же время мы работаем по специальным программам, чтобы сохранить гагаузский язык и культуру. Это важно.

Кроме того, сейчас мы готовим программы по распространению молдавского языка.

Мы хотим, чтобы жители нашей автономии могли использовать свои возможности на территории всей республики, особенно молодежь, которая может захотеть учиться и работать не только в Гагаузии, но и в Кишиневе. А первый вопрос, который возникает при трудоустройстве, знаете ли вы молдавский язык? Так что мы поддерживаем молодежь и стараемся, чтобы молодые жители нашей автономии изучали и молдавский язык тоже.

Здесь самое главное, чтобы само руководство регионов не радикализировалось. Чтобы вопрос не был поставлен таким образом: говорим только на молдавском или, наоборот, говорим только на русском или гагаузском. Мы в равной степени поддерживаем все языки. Во всех школах автономии идет обучение на родном языке, также школьники изучают молдавский и русский.

— И ресурсов хватает? Учителей, преподавателей?

— Да, хватает. За то время, которое мы работаем и управляем автономией, ни одна школа не была закрыта, ни один детский сад. И кстати, не был закрыт ни один российский канал. В отличие от всей страны в нашей автономии не прекращалось вещание «России-24» — телеканал востребован среди наших жителей, им интересно то, что происходит в России. Все для получения полной и объективной информации в Гагаузии есть.

— Было бы интересно узнать подробности переговоров, которые проходили в Москве. Известно, что Гагаузия уже заключила соглашения о сотрудничестве с десятью российскими субъектами. Может быть, это число увеличилось? Или определились направления, по которым будут идти инвестиции?

— Еще предвыборная программа нашей команды четко определяла, что основное направление нашей работы будет — сотрудничество с регионами Российской Федерации. Этого просили наши жители, и мы взяли эту направление в работу как приоритет. И с первых же дней начали выстраивать взаимоотношения с российскими регионами.

Я хочу вам сказать, что за два года удалось сделать многое. Мы значительно активизировали наши контакты с Санкт-Петербургом. Достаточно успешно сотрудничаем с Татарстаном, Московской областью, Краснодарским краем, Свердловской областью.

Вы знаете, до того, как мы начали работать, в основном были только планы мероприятий, которые подписывали руководители регионов, и, как правило, на этом все заканчивалось.

Мы решили начать с культуры. Стали ездить в регионы и представлять нашу уникальную культуру, ведь гагаузы — это тюркский народ христианского вероисповедания. Одновременно представляли свои деловые возможности. И очень плавно от культуры переходили к вопросам, касающимся торговли, создания совместных предприятий и поставок нашей сельхозпродукции. А потом и российские регионы начали проводить у нас культурно-деловые миссии.

Нам удалось получить поддержку от правительства РФ. Практически все наши аграрные предприятия могут экспортировать сельхозпродукцию в Россию, десять наших компаний получили возможность экспортировать вино. На полках российских магазинов вновь начали появляться молдавские вина, они вернулись на рынок.

То есть мы зашли достаточно широко — начиная с культуры и заканчивая экономическими вопросами. Сегодня почти все российские губернаторы — наши партнеры. Они заинтересованы в том, чтобы поддержать Гагаузию.

В 2016 году нам поступила гуманитарная помощь в виде транспортных средств на 24 миллиона лей. Речь идет о пожарных машинах, о технике для муниципальных хозяйств, автобусах. В Гагаузии сегодня транспорт выпуска 2015−2016 годов. Такого давно не было.

Библиотечные фонды лет 20 не обновлялись, теперь и это сделано — тут нам очень помогли Московская область и Санкт-Петербург.

Хочу сказать, что сегодня многие регионы Молдовы в хорошем смысле нам завидуют — тем направлениям, по которым имеет возможность работать Гагаузия.

Мы, конечно же, хотим это продолжить. В декабре проходило заседание межправительственной российско-молдавской комиссии, в работе которой участвовала и я. Я подняла этот вопрос, и Дмитрий Рогозин нас поддержал.

— Кроме поддержки правительства России, что еще может стать основой для успешного сотрудничества с Гагаузией?

— Бизнес просто так за руку не приведешь — бизнесу надо показать, какие условия может предоставить наша автономия. И сегодня мы показываем партнерам те преимущества, которыми мы обладаем, которые можно использовать.

На территории Гагаузии мы предлагаем для бизнеса ряд льгот. У нас сегодня действуют отношения свободной торговли со странами СНГ, Европейским союзом и Турцией. Получается очень интересный бизнес, потому что, например, российское сырье может быть поставлено на территорию Гагаузии, там переработано и направлено в другие страны.

И таможенная пошлина будет нулевой. Для российских бизнесменов эта процедура была запущена с 1 ноября. Мы всем об этом говорим.

С некоторыми российскими партнерами мы уже ведем переговоры о создании предприятий по сельхозпереработке. Это тоже очень важно. Но для этого нужна база, и в течение полугода эта база будет готова. Параллельно завершим переговоры.

У нас достаточно неплохая инфраструктура, в 30-ти километрах от нас находится порт Джурджулешты.

Уже два года подряд мы проводим осенью инвестиционные форумы. География участников увеличивается. В 2017 году мы планируем провести в Комрате международный форум с участием регионов России и других стран, с которыми сотрудничает Гагаузия. В организации этого форума нам серьезно помогает Валентина Матвиенко.

— А какие страны СНГ, кроме России, с вами сотрудничают? Если не ошибаюсь, Беларусь проявляла интерес?

— Уже есть совместные белорусско-гагаузские предприятия. Так, у нас сейчас идет сборка белорусских тракторов — в прошлом году собрали 47 машин. Это первое совместное предприятие.

Потом мы достаточно активно присутствуем на рынке Белоруссии с нашей сельхозпродукцией. У нас есть соглашения с рядом областей, мы работаем с губернаторами и ощущаем определенную поддержку. Думаю, в предстоящем в 2017 году форуме Беларусь также примет участие.

Мы также плотно работаем с Туркменией, у нас сложились очень хорошие деловые взаимоотношения. Буквально в прошлом году по указанию президента Туркменистана у нас построили детский сад. И такого шикарного детского сада нет во всей стране. Сейчас в Гагаузии завершается строительство предприятия по производству лекарств, и уже в этом году эта продукция поступит на туркменский рынок, будет продаваться в аптеках Ашхабада.

— А другие государства? Турция?

— Ну, конечно, мы очень активно работаем с Турцией. Мы православный тюркский народ, в этом и есть наша изюминка. С турками мы говорим на одном языке. И турки активно инвестируют в Гагаузскую автономию. Только в 2016 году у меня были две встречи с президентом Эрдоганом, поэтому, я думаю, то, что мы обещали нашим людям — хорошие отношения с регионами России и Турецкой Республикой, конечно, будут развиваться и начнут приносить позитивные результаты.

Есть ряд турецких партнеров, которые готовы открыть у нас заводы по производству пластмассовых изделий, швейное производство.

Мы работаем с японцами. Япония готова открыть у нас завод на две тысячи рабочих мест по сборке кабелей для автомобилей Volkswagen. Японцы — очень не простые партнеры, у них завышенные требования, мы работали ровно год для того, чтобы они всерьез обратили внимание на Гагаузию, и нам еще необходимо создать те условия, которые они запрашивают. Фактически это будет промышленный парк.

— Каков вклад Гагаузии в экономику Молдовы?

— Мы дотационный регион. Но мы активно ищем возможность получать доходы, которые покроют нужды Гагаузии. За прошедшие два года нам удалось увеличить наши собственные доходы до 50%. Мы планируем, что к концу нашего мандата мы на 80% будем покрывать собственные расходы. У нас уже есть четкое понимание, что необходимо для этого сделать, с чем это связано.

Дело в том, что первое, что мы начали делать — это общаться с нашим бизнесом. Мы постарались убедить всех в том, что мы партнеры, что мы готовы административно поддержать бизнес. Более того, мы подготовили законодательную базу, которая позволит нашему бизнесу работать в хороших условиях.

Теперь на территории Гагаузии действует грантовая программа поддержки малого и среднего бизнеса. Одновременно в бюджете нашей автономии предусмотрен фонд поддержки предпринимательства.

Мы подготовили ряд программ для поддержки молодых людей, которые хотят заниматься бизнесом. Количество инвестиций у нас в течение двух лет уже сильно возросло. Мы работаем с очень серьезными инвесторами, которые готовы открыть в нашей автономии крупные предприятия со значительным количеством рабочих мест. Надеюсь, все получится.

— Перейдем от экономики к политике. Поддерживаете ли вы идею федерализации Молдовы, и готова ли Гагаузия стать субъектом такой федерации?

— Эта тема обсуждается на территории Молдовы довольно давно, еще когда планировалось объявить план Козака, хотели, чтобы Гагаузия стала субъектом федерации. Сейчас на самых различных площадках мы постоянно говорим о том, чтобы это происходило законным путем. Это должно быть решением парламента Молдовы. Все должно быть очень ясно и понятно для всех — только так.

— А как вы выстраиваете отношения с Приднестровьем?

— Там только что выиграл выборы господин Красносельский. Накануне мы с ним абсолютно случайно познакомились в аэропорту, это была наша первая встреча — экспромтом. И я думаю, что мы будем выстраивать контакты. К сожалению, с господином Шевчуком у нас не было никакой работы, ни одной встречи на протяжении двух лет. Я думаю, что с новым руководителем Приднестровья мы будем работать по-другому.

В Приднестровье получает образование очень много жителей Гагаузии. И для нас важно, в каких условиях это происходит, чтобы они и там тоже ощущали нашу поддержку.

— А за рубежом вы также поддерживаете диаспору? Только гагаузскую?

— Куда бы ни поехали наши жители, мы их поддерживаем. Конечно, если есть возможность, мы работаем не только с гагаузской, а в целом с молдавской диаспорой.

Например, в Москве состоялась встреча президента Молдовы с представителями диаспоры на Воробьевых горах, в Большом концертном зале Дворца пионеров. Игорь Николаевич принял наше предложение встретиться и сказал, что будет правильным, чтобы пришли представители всех граждан Молдовы, проживающих в Москве, а не только Гагаузии.

На этой встрече мы проинформировали всех о том, что происходит в стране. Рассказали о результатах встречи с президентом Российской Федерации. Отлично, когда есть такой контакт, когда президент может встретиться с представителями диаспоры, выслушать их вопросы.

Накануне в ходе встречи глав государств как раз обсуждались проблемы мигрантов, в частности запреты на въезд. И не только это.

— Какие-то обещания были сделаны?

— Да, обещание заключается в том, что Владимир Путин распорядился создать комиссию, которая будет заниматься вопросами поддержки наших мигрантов. Сегодня есть проблемы примерно у 50 тысяч жителей Молдовы. У них запрет на въезд в Россию. И самое главное, что ими не был нарушен Уголовный кодекс РФ, они не совершали серьезных правонарушений. Речь идет о нарушении сроков пребывания, некоторых других формальностях.

Жители автономии, жители Республики Молдовы, которые работают в России, — законопослушные и трудолюбивые граждане. И я поняла, что есть желание их поддержать. Сейчас обсуждается форма, как это сделать правильно.