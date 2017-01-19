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11:31 (мск), источник: РИА Крым

Минобороны РФ передало властям Севастополя проект парка «Патриот» у горы Гасфорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости (Крым). Министерство обороны РФ передало Правительству Севастополя проект филиала военно-патриотического парка «Патриот» в районе горы Гасфорта.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на заседании Правительства города сообщил заместитель губернатора Севастополя Юрий Кривов.

По его словам, материалы к техническому проектированию парка поступили в Правительство 16 января.

«Сегодня в соответствии с “дорожной картой” мы дорассылаем всем заинтересованным сторонам эти материалы. 27 января состоятся общественные слушания по материалам технического задания концепции парка в Балаклавском и Орлиновском муниципальных округах», — сказал он.

Кроме того, 3 февраля проект парка «Патриот» будет рассмотрен на градостроительном совете при Правительстве Севастополя. 17 февраля документы рассмотрит Общественная палата, а 24 февраля проект обсудят на круглом столе в Законодательном собрании города.

«Далее будет подписано соглашение о реализации проекта и затем — принятие решения о передаче земли», — отметил Кривов.

Вице-губернатор Севастополя отметил, что просьба о передаче земельного участка в районе горы Гасфорта с целью создания там филиала военно-патриотического парка «Патриот» поступила на имя врио губернатора города Дмитрия Овсянникова в конце прошлого года.

«Поскольку запрос встретил неоднозначное отношение целого ряда коллег и институтов городской власти, договорились, что условием принятия решения будет реализованный план мероприятий, включающий в себя общественные слушания по концепции парка», — сказал чиновник.

Говоря о взаимоотношениях с мотоклубом «Ночные волки», который арендует земельный участок в районе горы Гасфорта, заместитель губернатора отметил, что дальнейшее решение земельного вопроса аренды парка будет решаться Министерством обороны.

«Мы не расторгаем договор аренды с “Ночными волками”. Решение будет приниматься Министерством обороны: будет ли оно реализовывать проект самостоятельно или у него будет партнер», — подчеркнул Кривов.

По его словам, в переданном Правительству проекте представлены материалы с перечнем объектов и указанием их специализации, а также другие материалы.

В частности, на территории парка предполагается разместить музей Юных героев, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и филиал Президентской библиотеки.

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